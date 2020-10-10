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В Киргизии задержали бывшего президента Атамбаева

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Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, передает ТАСС со ссылкой на штаб Социал-демократической партии.

«Атамбаев задержан, в настоящее время решается вопрос о мере пресечения в отношении экс-президента», — заявили в штабе.

Как уточняет агентство, информацию подтвердили и в Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ) республики. В ведомстве добавили, что Атамбаев задержан в рамках дела об организации массовых беспорядков в Бишкеке.

Накануне советница Атамбаева Кундуз Жолдубаева сообщила о том, что на бывшего президента было совершено покушение, он не пострадал.

Протесты против результатов парламентских выборов начались в Киргизии 5 октября. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что протесты и беспорядки являются попыткой захвата власти.

6 октября ЦИК Киргизии признал результаты выборов нелегитимными и анонсировал объявление новой даты выборов в течение двух недель. 9 октября Жээнбеков отправил в отставку премьер-министра и правительство, а также ввел чрезвычайное положение в Бишкеке и поручил ввести в столицу войска.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных