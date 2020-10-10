В Киргизии задержали бывшего президента Атамбаева
Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, передает ТАСС со ссылкой на штаб Социал-демократической партии.
«Атамбаев задержан, в настоящее время решается вопрос о мере пресечения в отношении экс-президента», — заявили в штабе.
Как уточняет агентство, информацию подтвердили и в Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ) республики. В ведомстве добавили, что Атамбаев задержан в рамках дела об организации массовых беспорядков в Бишкеке.
Накануне советница Атамбаева Кундуз Жолдубаева сообщила о том, что на бывшего президента было совершено покушение, он не пострадал.
Протесты против результатов парламентских выборов начались в Киргизии 5 октября. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что протесты и беспорядки являются попыткой захвата власти.
6 октября ЦИК Киргизии признал результаты выборов нелегитимными и анонсировал объявление новой даты выборов в течение двух недель. 9 октября Жээнбеков отправил в отставку премьер-министра и правительство, а также ввел чрезвычайное положение в Бишкеке и поручил ввести в столицу войска.