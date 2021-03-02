Песков заявил о бессмысленности антироссийских санкций

Ранее сегодня агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что власти США введут антироссийские санкции по Навальному сегодня, 2 марта. По данным издания, санкции введут в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием 1991 г., а также в соответствии с двумя исполнительными указами. Один из них был подписан после присоединения Крыма к России в 2014 г. и касается санкций против российских официальных лиц. Второй касается борьбы с распространением оружия массового уничтожения.