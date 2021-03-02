Песков заявил о бессмысленности антироссийских санкций
Санкции, вводимые западными странами против России, не достигают своей цели. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об анонсированных на сегодня американских санкциях из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.
«Тем, кто продолжает такую зависимость от каких-то рестрикций ведения межгосударственных дел, наверно им пора задуматься, достигают ли они какой-то цели, продолжая эту политику... Ответ будет очевидный — целей эта политика не достигает», — сказал Песков. Он отметил, что обсуждать еще не введенные санкции «неуместно».
«Последнее, что мы хотели бы делать, это ориентироваться на анонсы СМИ в отношении того, когда и какие рестрикции будут вводиться», — сказал Песков.
Ранее сегодня агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что власти США введут антироссийские санкции по Навальному сегодня, 2 марта. По данным издания, санкции введут в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием 1991 г., а также в соответствии с двумя исполнительными указами. Один из них был подписан после присоединения Крыма к России в 2014 г. и касается санкций против российских официальных лиц. Второй касается борьбы с распространением оружия массового уничтожения.
До этого агентство сообщало, что США скоординировались в вопросе введения новых санкций с Евросоюзом. Ограничения предположительно коснутся глав Следственного комитета России, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний и Генпрокуратуры.
Состояние Навального резко ухудшилось 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки самолета его доставили в больницу в Омске в состоянии комы. Там врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. 22 августа Навального перевезли в клинику «Шарите» в Берлине. Местные специалисты заявили, что обнаружили в его организме следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». В связи с этим страны ЕС ввели санкции в отношении ряда физических и юридических лиц, якобы причастных к отравлению. Омские врачи заявили, что не нашли в анализах пациента следов яда.
Российская Генпрокуратура, в свою очередь, с августа посылала в Германию запросы, чтобы получить результаты анализов Навального, на основании которых можно было бы возбудить дело. В итоге немецкая сторона ответила, но, по словам официального представителя Министерства иностранных дел (МИД) России Марии Захаровой, там не было информации по сути.