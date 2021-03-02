Reuters узнал дату введения санкций США против России по делу Навального

Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии 17 января 2021 г. Его задержали в аэропорту Шереметьево по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). В ведомстве пояснили, что основатель ФБК более 50 раз нарушил условия испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г., в том числе до предполагаемого отравления. Так, он не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам Навальный это опроверг. Он сказал, что выполнял требования вплоть до госпитализации и последующей транспортировки в Германию.