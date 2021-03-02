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Reuters узнал дату введения санкций США против России по делу Навального

Ведомости

Власти США введут антироссийские санкции из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального во вторник, 2 марта, сообщил Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с вопросом. 

По данным издания, санкции введут в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием 1991 г, а также в соответствии с двумя исполнительными указами. Один из них был подписан после присоединения Крыма к России в 2014 г. и касается санкций против российских официальных лиц. Второй касается борьбы с распространением оружия массового уничтожения.

Накануне CNN сообщил, что на этой неделе администрация США планирует ввести санкции в координации с Евросоюзом. О том, что постоянные представители стран-участниц ЕС согласовали введение новых санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Навального, российские информагентства сообщили 1 марта со ссылкой на источники. Имена тех, против кого будут направлены ограничения, не разглашаются, однако Reuters писал, что новые меры затронут глав Следственного комитета России, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний и Генпрокуратуры.

20 августа во время перелета из Томска в Москву состояние Навального резко ухудшилось. После экстренной посадки самолета его доставили в больницу в Омске в состоянии комы. Там врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. 22 августа Навального перевезли в клинику «Шарите» в Берлине. Местные специалисты заявили, что обнаружили в его организме следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». В связи с этим страны ЕС ввели санкции в отношении ряда физических и юридических лиц, якобы причастных к отравлению. Омские врачи заявили, что не нашли в анализах пациента следов яда.

Российская Генпрокуратура, в свою очередь, с августа посылала в Германию запросы, чтобы получить результаты анализов Навального, на основании которых можно было бы возбудить дело. В итоге немецкая сторона ответила, но, по словам официального представителя Министерства иностранных дел (МИД) России Марии Захаровой, там не было информации по сути.

Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии 17 января 2021 г. Его задержали в аэропорту Шереметьево по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). В ведомстве пояснили, что основатель ФБК более 50 раз нарушил условия испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г., в том числе до предполагаемого отравления. Так, он не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам Навальный это опроверг. Он сказал, что выполнял требования вплоть до госпитализации и последующей транспортировки в Германию.

Ранее по теме: В ЕС согласовали новые антироссийские санкции из-за ситуации с Навальным

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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