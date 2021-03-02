Reuters узнал дату введения санкций США против России по делу Навального
Власти США введут антироссийские санкции из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального во вторник, 2 марта, сообщил Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с вопросом.
По данным издания, санкции введут в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием 1991 г, а также в соответствии с двумя исполнительными указами. Один из них был подписан после присоединения Крыма к России в 2014 г. и касается санкций против российских официальных лиц. Второй касается борьбы с распространением оружия массового уничтожения.
Накануне CNN сообщил, что на этой неделе администрация США планирует ввести санкции в координации с Евросоюзом. О том, что постоянные представители стран-участниц ЕС согласовали введение новых санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Навального, российские информагентства сообщили 1 марта со ссылкой на источники. Имена тех, против кого будут направлены ограничения, не разглашаются, однако Reuters писал, что новые меры затронут глав Следственного комитета России, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний и Генпрокуратуры.
20 августа во время перелета из Томска в Москву состояние Навального резко ухудшилось. После экстренной посадки самолета его доставили в больницу в Омске в состоянии комы. Там врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. 22 августа Навального перевезли в клинику «Шарите» в Берлине. Местные специалисты заявили, что обнаружили в его организме следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». В связи с этим страны ЕС ввели санкции в отношении ряда физических и юридических лиц, якобы причастных к отравлению. Омские врачи заявили, что не нашли в анализах пациента следов яда.
Российская Генпрокуратура, в свою очередь, с августа посылала в Германию запросы, чтобы получить результаты анализов Навального, на основании которых можно было бы возбудить дело. В итоге немецкая сторона ответила, но, по словам официального представителя Министерства иностранных дел (МИД) России Марии Захаровой, там не было информации по сути.
Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии 17 января 2021 г. Его задержали в аэропорту Шереметьево по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). В ведомстве пояснили, что основатель ФБК более 50 раз нарушил условия испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г., в том числе до предполагаемого отравления. Так, он не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам Навальный это опроверг. Он сказал, что выполнял требования вплоть до госпитализации и последующей транспортировки в Германию.