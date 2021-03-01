В ЕС согласовали новые антироссийские санкции из-за ситуации с Навальным
Постоянные представители стран-участниц Евросоюза (ЕС) согласовали введение новых санкций в отношении России из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.
«Постоянные представители одобрили введение санкций в рамках режима по нарушению прав человека в отношении лиц, которые ответственны за приговор Алексею Навальному», — рассказал собеседник агентства.
Эти сведения подтвердил также источник «РИА Новостей». Он сказал, что соответствующая письменная процедура была запущена. При этом собеседник «Интерфакса» добавил, что сроки данной процедуры пока уточняются. Число участников санкционного списка и конкретные имена на данный момент не разглашаются. Впрочем, ранее Reuters со ссылкой на источники в Брюсселе сообщил, что новые меры могут быть направлены против глав Следственного комитета России, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний и Генпрокуратуры.
18 февраля агентство Bloomberg сообщило, что новые санкции будут направлены против чиновников и организаций, которые непосредственно связаны с делом Навального, однако не затронут олигархов. По информации издания, подобное решение обусловлено нежеланием некоторых стран-участниц ЕС полностью «сжигать мосты» с Москвой. Однако позже дипломатический источник ТАСС в Брюсселе уточнил, что в данном случае введение санкций против бизнеса не соответствует политике ЕС, которая нацелена на то, чтобы добиться изменения политики правительства России.
В ЕС стали обсуждать введение новых санкций против России после визита в Москву 4-6 февраля верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. В ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым европейский политик требовал от российских властей освободить Навального. 2 февраля тот был осужден на 3,5 года колонии общего режима (2 года, 6 месяцев и две недели с учетом ранее отбытого срока) за несоблюдение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г. Основателя ФБК обвинили в том, что он не отмечался в инспекции два раза в месяц, как требовалось. Сам он этот факт опровергал.