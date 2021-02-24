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Захарова назвала цирком решение ЕС расширить санкции против России

Ведомости

Решение Евросоюза расширить персональные санкции против России из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального – цирк и заранее разыгранная история, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире «Первого канала».

«Это все является унижением в первую очередь Европейского Союза – объединения стран с древнейшей историей, с богатой культурой, экономическими достижениями, достижениями в сфере прав человека, теми самыми правами человека, которым всегда Европейский союз уделял истинное, настоящее внимание, не превращая это в цирк, что сейчас его заставляют делать», – сказала Захарова (цитата по «РИА Новости»).

Она отметила, что расширение санкций против России из-за ситуации с Навальным «за гранью какой-либо логики». «Как только пропадает логика, соответственно, мы имеем дело с заранее разыгранной абсурдной историей со сценарием информационной кампании», — подчеркнула официальный представитель МИД.

Ранее Reuters со ссылкой на источники в Брюсселе сообщил, что министры иностранных дел стран Евросоюза договорились о введении санкций в отношении ряда российских высокопоставленных официальных лиц из-за ситуации вокруг Навального. По словам дипломатов, в санкционный список могут войти главы Следственного комитета, Росгвардии, ФСИН и Генпрокуратуры.

Навальный осужден на 3,5 года колонии общего режима за несоблюдение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г. Основателя ФБК обвинили в том, что он не отмечался в инспекции два раза в месяц, как требовалось.

Ранее по теме: СМИ сообщили о договоренностях глав МИД ЕС о расширении санкций против России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных