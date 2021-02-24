Захарова назвала цирком решение ЕС расширить санкции против России
Решение Евросоюза расширить персональные санкции против России из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального – цирк и заранее разыгранная история, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире «Первого канала».
«Это все является унижением в первую очередь Европейского Союза – объединения стран с древнейшей историей, с богатой культурой, экономическими достижениями, достижениями в сфере прав человека, теми самыми правами человека, которым всегда Европейский союз уделял истинное, настоящее внимание, не превращая это в цирк, что сейчас его заставляют делать», – сказала Захарова (цитата по «РИА Новости»).
Она отметила, что расширение санкций против России из-за ситуации с Навальным «за гранью какой-либо логики». «Как только пропадает логика, соответственно, мы имеем дело с заранее разыгранной абсурдной историей со сценарием информационной кампании», — подчеркнула официальный представитель МИД.
Ранее Reuters со ссылкой на источники в Брюсселе сообщил, что министры иностранных дел стран Евросоюза договорились о введении санкций в отношении ряда российских высокопоставленных официальных лиц из-за ситуации вокруг Навального. По словам дипломатов, в санкционный список могут войти главы Следственного комитета, Росгвардии, ФСИН и Генпрокуратуры.
Навальный осужден на 3,5 года колонии общего режима за несоблюдение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г. Основателя ФБК обвинили в том, что он не отмечался в инспекции два раза в месяц, как требовалось.