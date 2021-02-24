Захарова назвала цирком решение ЕС расширить санкции против России

«Это все является унижением в первую очередь Европейского Союза – объединения стран с древнейшей историей, с богатой культурой, экономическими достижениями, достижениями в сфере прав человека, теми самыми правами человека, которым всегда Европейский союз уделял истинное, настоящее внимание, не превращая это в цирк, что сейчас его заставляют делать», – сказала Захарова (цитата по «РИА Новости»).