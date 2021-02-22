СМИ сообщили о договоренностях глав МИД ЕС о расширении санкций против России
Министры иностранных дел стран Евросоюза договорились о введении санкций в отношении ряда российских высокопоставленных официальных лиц из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, пишет Reuters со ссылкой на источники в Брюсселе.
Конкретные имена, как обращает внимание агенство, не обсуждались, однако, по словам дипломатов, в санкционный список могут войти главы СК, Росгвардии, ФСИН и Генпрокуратуры.
О том, что новые европейские санкции против России будут направлены против чиновников и организаций, которые непосредственно связаны с делом Навального, 18 февраля сообщило агентство Bloomberg. По информации издания, подобное решение обусловлено нежеланием некоторых стран-участниц ЕС полностью «сжигать мосты» с Москвой.
4-6 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетил Москву и встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе своего визита в Москву европейский политик требовал от российских властей освободить Навального. 2 февраля тот был осужден на 3,5 года колонии общего режима за несоблюдение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г. Основателя ФБК обвинили в том, что он не отмечался в инспекции два раза в месяц, как требовалось.
Позднее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности разорвать отношения с Евросоюзом, если он введет новые санкции. В МИДе позднее пояснили, что министр заявил о готовности к разрыву отношений, «если он пройдет по инициативе ЕС». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что смысл заявления главы российского МИД заключается в том, что Москва не хочет разрыва связей с ЕС, но если Брюссель пойдет по пути введения санкций, Россия будет «готова к худшему».