Глава МИД Германии призвал сохранить диалог с Россией
Германия должна сохранить диалог с Россией, несмотря на «низшую точку», в которой находятся отношения Москвы с Евросоюзом, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас перед началом саммита глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.
«В то же время мы должны искать пути, как оставаться в диалоге с Россией. Она необходима нам для урегулирования многих международных конфликтов. Поэтому это будет также предметом обсуждения — как можно сохранять конструктивный диалог, даже когда отношения между ЕС и Россией очевидно оказались в низшей точке», — цитируют его «РИА Новости».
На саммите сегодня министры стран ЕС обсудят ограничения в отношении России из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности разорвать отношения с Евросоюзом, если он введет новые санкции. В МИДе позднее пояснили, что министр заявил о готовности к разрыву отношений, «если он пройдет по инициативе ЕС». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что смысл заявления главы российского МИД заключается в том, что Москва не хочет разрыва связей с ЕС, но если Брюссель пойдет по пути введения санкций, Россия будет «готова к худшему».
МИД Германии охарактеризовал заявление Лаврова как странное и не поддающееся пониманию, а официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано заявил, что в ЕС приняли его к сведению.
21 февраля глава МИД Австрии Александр Шалленберг выступил в поддержку введения санкций против России, однако подчеркнул, что они должны быть продуманными с юридической и политической точек зрения. В противном случае, ЕС «опилит сук, на котором сидит», заявил министр.
О том, что новые европейские санкции против России будут направлены против чиновников и организаций, которые непосредственно связаны с делом Навального, 18 февраля сообщило агентство Bloomberg. По информации издания, подобное решение обусловлено нежеланием некоторых стран-участниц ЕС полностью «сжигать мосты» с Москвой.
4-6 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетил Москву и встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе своего визита в Москву европейский политик требовал от российских властей освободить Навального. 2 февраля тот был осужден на 3,5 года колонии общего режима за несоблюдение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г. Основателя ФБК обвинили в том, что он не отмечался в инспекции два раза в месяц, как требовалось.