Лавров заявил о «разорванных в клочья» отношениях с Евросоюзом
Дипломатические отношения России и Евросоюза «разорваны в клочья», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РБК.
«Когда я выступал на интервью у Владимира Соловьева, на его вопрос, готовы ли мы к разрыву отношений с Евросоюзом, ответил утвердительно, потому что отношений не осталось уже. Как однажды высказывался бывший президент США Барак Обама, правда про российскую экономику, «отношения разорваны в клочья»», — сказал Лавров, отметив, что Россию воспринимают как «чужака».
Нормальным отношениям России и ЕС, по его словам, мешает предвзятость.
«Когда Жозеп Боррель (верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности — прим. ред.) стал высоким представителем в мае 2019 года, он произнес: «Наш старый враг, Россия, снова заявляет о себе и снова представляет угрозу». Мы тогда переспросили через его протокольную службу. Нам сказали, что это фигура речи и что его не так поняли. Но менталитет-то прорвался наружу», — объяснил Лавров.
Ранее Лавров заявил о готовности разорвать отношения с Евросоюзом, если он введет новые санкции. В МИДе позднее пояснили, что министр заявил о готовности к разрыву отношений, «если он пройдет по инициативе ЕС». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что смысл заявления главы российского МИД заключается в том, что Москва не хочет разрыва связей с ЕС, но если Брюссель пойдет по пути введения санкций, Россия будет «готова к худшему».
МИД Германии охарактеризовал заявление Лаврова как странное и не поддающееся пониманию, а официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано заявил, что в ЕС приняли его к сведению.