Лавров заявил о «разорванных в клочья» отношениях с Евросоюзом

«Когда Жозеп Боррель (верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности — прим. ред.) стал высоким представителем в мае 2019 года, он произнес: «Наш старый враг, Россия, снова заявляет о себе и снова представляет угрозу». Мы тогда переспросили через его протокольную службу. Нам сказали, что это фигура речи и что его не так поняли. Но менталитет-то прорвался наружу», — объяснил Лавров.