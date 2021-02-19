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Лавров заявил о «разорванных в клочья» отношениях с Евросоюзом

Ведомости

Дипломатические отношения России и Евросоюза «разорваны в клочья», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РБК.

«Когда я выступал на интервью у Владимира Соловьева, на его вопрос, готовы ли мы к разрыву отношений с Евросоюзом, ответил утвердительно, потому что отношений не осталось уже. Как однажды высказывался бывший президент США Барак Обама, правда про российскую экономику, «отношения разорваны в клочья»», — сказал Лавров, отметив, что Россию воспринимают как «чужака».

Нормальным отношениям России и ЕС, по его словам, мешает предвзятость.

«Когда Жозеп Боррель (верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности — прим. ред.) стал высоким представителем в мае 2019 года, он произнес: «Наш старый враг, Россия, снова заявляет о себе и снова представляет угрозу». Мы тогда переспросили через его протокольную службу. Нам сказали, что это фигура речи и что его не так поняли. Но менталитет-то прорвался наружу», — объяснил Лавров.

Ранее Лавров заявил о готовности разорвать отношения с Евросоюзом, если он введет новые санкции. В МИДе позднее пояснили, что министр заявил о готовности к разрыву отношений, «если он пройдет по инициативе ЕС». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что смысл заявления главы российского МИД заключается в том, что Москва не хочет разрыва связей с ЕС, но если Брюссель пойдет по пути введения санкций, Россия будет «готова к худшему».

МИД Германии охарактеризовал заявление Лаврова как странное и не поддающееся пониманию, а официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано заявил, что в ЕС приняли его к сведению.

Ранее по теме: В Брюсселе приняли к сведению заявление Лаврова об отношениях с ЕС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных