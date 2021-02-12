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В Брюсселе приняли к сведению заявление Лаврова об отношениях с ЕС

Ведомости

В ЕС приняли к сведению слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о возможности разрыва отношений с Евросоюзом, а также комментарии Кремля на этот счет, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано на брифинге в Брюсселе.

«Мы приняли к сведению высказывания господина Лаврова и пояснения Кремля. Вне зависимости от этих высказываний состояние отношений между ЕС и Россией нехорошее. Мы хотим строить отношения с Россией на наших ценностях, на наших интересах, на уважении международного права и взятых на себя обязательств, к примеру, в рамках международных организаций. Но мы придерживаемся и важности принципа добрососедства», — цитирует «РИА Новости» Стано.

Ранее глава российского МИД заявил о готовности разорвать отношения с Евросоюзом, если он введет новые санкции. «Мы исходим из того, что мы готовы [разорвать отношения]. Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах, — да», — сказал Лавров в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков упрекнул журналистов в искажении смысла слов Лаврова и передаче их в отрыве от контекста. Представитель Кремля подчеркнул, что смысл заявления главы российского МИД заключается в том, что Москва как раз не хочет разрыва связей с ЕС, но если Брюссель пойдет по пути введения санкций, Россия будет «готова к худшему».

Ранее по теме: В Германии назвали странными слова Лаврова о разрыве отношений с ЕС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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