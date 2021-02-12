В Германии назвали странными слова Лаврова о разрыве отношений с ЕС
МИД Германии охарактеризовал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о разрыве отношений с Евросоюзом как странное и не поддающееся пониманию. Об этом, как сообщает «РИА Новости», сказала представитель ведомства ФРГ Андреа Зассе.
Ранее глава российского МИД заявил о готовности разорвать отношения с Евросоюзом, если он введет новые санкции. «Мы исходим из того, что мы готовы [разорвать отношения]. Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах, — да», — сказал Лавров в интервью Владимиру Соловьеву.
«Что касается слов российского министра иностранных дел, могу только сказать, что это заявление с нашей точки зрения или для нас действительно странное и не поддается пониманию», — сказала Зассе.
В ответ на вопрос, не были ли слова российского министра адресованы внутренней аудитории и не стоит ли их воспринимать соответствующе, она сказала: «мы воспринимаем заявление так, как оно было сделано, а именно как заявление в наш адрес, которое мы считаем очень странным».
Позднее 12 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков упрекнул журналистов в искажении смысла слов Лаврова и передаче их в отрыве от контекста. Представитель Кремля подчеркнул, что смысл заявления главы российского МИД заключается в том, что Москва как раз не хочет разрыва связей с ЕС, но если Брюссель пойдет по пути введения санкций, Россия будет «готова к худшему». С пояснением слов Лаврова выступило и внешнеполитическое ведомство: глава МИД заявил о готовности к разрыву, «если он пройдет по инициативе ЕС».