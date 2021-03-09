Госдеп обвинил российскую разведку в распространении дезинформации о вакцинах

«Ясно, что Россия вернулась к своим старым трюкам и тем самым потенциально ставит под угрозу жизни людей, распространяя дезинформацию о вакцинах, о которых мы знаем, что они спасают жизни людей… Как мы знаем, русские участвовали в этом уже какое-то время», — добавил он.