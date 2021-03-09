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Госдеп обвинил российскую разведку в распространении дезинформации о вакцинах

Ведомости

Российские разведслужбы распространяют дезинформацию о вакцинах от коронавируса. С таким утверждением выступил представитель госдепартамента Нед Прайс на брифинге в Вашингтоне, слова которого передает «РИА Новости».

«Мы можем подтвердить, что Глобальный центр по взаимодействию (при госдепе) идентифицировал четыре российских онлайн-платформы, которые работали под руководством российских разведывательных служб и распространяли дезинформацию. Эти сайты включали дезинформацию о двух вакцинах, одобренных в нашей стране (медицинским регулятором) FDA», — сказал Прайс. Действия России, как отметил представитель госдепа, ставят под угрозу жизни людей.

«Ясно, что Россия вернулась к своим старым трюкам и тем самым потенциально ставит под угрозу жизни людей, распространяя дезинформацию о вакцинах, о которых мы знаем, что они спасают жизни людей… Как мы знаем, русские участвовали в этом уже какое-то время», — добавил он.

Ранее газета The Wall Street Journal заявила, что российская разведка якобы осуществляет кампанию по подрыву уверенности в безопасности вакцины Pfizer и других препаратов, разработанных на Западе.

Ранее по теме: Дипломаты призвали США вместо борьбы с российской вакциной бороться с COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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