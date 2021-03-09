Госдеп обвинил российскую разведку в распространении дезинформации о вакцинах
Российские разведслужбы распространяют дезинформацию о вакцинах от коронавируса. С таким утверждением выступил представитель госдепартамента Нед Прайс на брифинге в Вашингтоне, слова которого передает «РИА Новости».
«Мы можем подтвердить, что Глобальный центр по взаимодействию (при госдепе) идентифицировал четыре российских онлайн-платформы, которые работали под руководством российских разведывательных служб и распространяли дезинформацию. Эти сайты включали дезинформацию о двух вакцинах, одобренных в нашей стране (медицинским регулятором) FDA», — сказал Прайс. Действия России, как отметил представитель госдепа, ставят под угрозу жизни людей.
«Ясно, что Россия вернулась к своим старым трюкам и тем самым потенциально ставит под угрозу жизни людей, распространяя дезинформацию о вакцинах, о которых мы знаем, что они спасают жизни людей… Как мы знаем, русские участвовали в этом уже какое-то время», — добавил он.
Ранее газета The Wall Street Journal заявила, что российская разведка якобы осуществляет кампанию по подрыву уверенности в безопасности вакцины Pfizer и других препаратов, разработанных на Западе.