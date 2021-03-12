В Госдуме отреагировали на призыв Украины предоставить «полный доступ» в Крым
Препятствий для въезда украинцев в российский Крым нет, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек в ответ на требование главы МИД Украины Дмитрия Кулебы предоставить «полный доступ» на полуостров.
«Все, кто хочет приехать в Крым, приезжают: и туристы, и зарубежные политики», — сказал Бальбек (цитата по RT). Однако он подчеркнул, что иностранцы должны попадать на полуостров «в соответствии с российскими правилами».
«На украинских условиях никто сюда ездить не будет. Так что это пафосное заявление по своей сути безрезультатно», — заключил Бальбек.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию.