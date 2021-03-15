Правительство Ставрополья отправили в отставку после задержания зампреда

«Курс на очищение краевой власти никто не изменял. И никто из моей команды не имеет права с него сворачивать. Не могу и не буду мириться с тем, что рядом могут стоять нечестные люди. Сегодня утром на рабочей планерке я отправил правительство края в отставку. Все пока продолжают работать с приставками и.о.» — написал Владимиров на своей странице в Instagram.