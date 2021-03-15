Правительство Ставрополья отправили в отставку после задержания зампреда
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отправил в отставку правительство региона после задержания в пятницу, 12 марта, заместителя председателя правительства края Александра Золотарева.
«Курс на очищение краевой власти никто не изменял. И никто из моей команды не имеет права с него сворачивать. Не могу и не буду мириться с тем, что рядом могут стоять нечестные люди. Сегодня утром на рабочей планерке я отправил правительство края в отставку. Все пока продолжают работать с приставками и.о.» — написал Владимиров на своей странице в Instagram.
Губернатор назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной и требующей решительных действий. Новый состав правительства станет известен после того, как правоохранительные органы проведут антикоррупционную проверку в отношении каждого кандидата.
12 марта Следственный комитет России (СКР) сообщил, что Золотарев был задержан в аэропорту Ставрополя при попытке скрыться. В ведомстве рассказали, что чиновника подозревают в получении с 2017 по 2019 г. взяток на сумму 63 млн руб. Против него возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 6 ст. 290 УК РФ).