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Правительство Ставрополья отправили в отставку после задержания зампреда

Ведомости

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отправил в отставку правительство региона после задержания в пятницу, 12 марта, заместителя председателя правительства края Александра Золотарева.

«Курс на очищение краевой власти никто не изменял. И никто из моей команды не имеет права с него сворачивать. Не могу и не буду мириться с тем, что рядом могут стоять нечестные люди. Сегодня утром на рабочей планерке я отправил правительство края в отставку. Все пока продолжают работать с приставками и.о.» — написал Владимиров на своей странице в Instagram.

Губернатор назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной и требующей решительных действий. Новый состав правительства станет известен после того, как правоохранительные органы проведут антикоррупционную проверку в отношении каждого кандидата.

12 марта Следственный комитет России (СКР) сообщил, что Золотарев был задержан в аэропорту Ставрополя при попытке скрыться. В ведомстве рассказали, что чиновника подозревают в получении с 2017 по 2019 г. взяток на сумму 63 млн руб. Против него возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных