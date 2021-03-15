В Азербайджане заявили о передаче Армении всех военнопленных
Азербайджан передал Армении всех военнопленных, сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел страны Джейхуна Байрамова.
«Позиция азербайджанского государства в этом вопросе очень открытая и ясная. Мы в соответствии с трехсторонним заявлением [от 9 ноября прошлого года] передали армянской стороне всех военнопленных, взятых во время военных действий (в Карабахе) и до их начала», — сказал глава внешнеполитического ведомства Азербайджана на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.
Армения и Азербайджан при посредничестве России 9 ноября 2020 г. подписали соглашение, завершившее начавшуюся 27 сентября того же года войну в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а непризнанная и поддерживаемая Ереваном Нагорно-Карабахская республика (НКР) — вернуть Азербайджану занятые в 1992-1994 гг. Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Также власти Азербайджана закрепили за собой юг Карабаха и город Шушу, изначально входивший в НКР (в том числе когда она была автономной областью в составе Азербайджанской ССР до 1991 г.).
Оставшаяся территория региона продолжает контролироваться непризнанной республикой. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.
Кроме того, договоренности предусматривают открытие транспортного коридора через территорию Армении в анклав Азербайджана — Нахичеванскую автономию. Его безопасность обеспечат размещенные на армянской территории российские пограничники. Баку планирует построить через этот коридор железную дорогу.