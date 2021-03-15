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В Азербайджане заявили о передаче Армении всех военнопленных

Ведомости

Азербайджан передал Армении всех военнопленных, сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел страны Джейхуна Байрамова.

«Позиция азербайджанского государства в этом вопросе очень открытая и ясная. Мы в соответствии с трехсторонним заявлением [от 9 ноября прошлого года] передали армянской стороне всех военнопленных, взятых во время военных действий (в Карабахе) и до их начала», — сказал глава внешнеполитического ведомства Азербайджана на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.

Армения и Азербайджан при посредничестве России 9 ноября 2020 г. подписали соглашение, завершившее начавшуюся 27 сентября того же года войну в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а непризнанная и поддерживаемая Ереваном Нагорно-Карабахская республика (НКР) — вернуть Азербайджану занятые в 1992-1994 гг. Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Также власти Азербайджана закрепили за собой юг Карабаха и город Шушу, изначально входивший в НКР (в том числе когда она была автономной областью в составе Азербайджанской ССР до 1991 г.).

Оставшаяся территория региона продолжает контролироваться непризнанной республикой. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.

Кроме того, договоренности предусматривают открытие транспортного коридора через территорию Армении в анклав Азербайджана — Нахичеванскую автономию. Его безопасность обеспечат размещенные на армянской территории российские пограничники. Баку планирует построить через этот коридор железную дорогу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных