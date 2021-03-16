В Германии назвали условие признания Крыма российским

Он пояснил, что страны Запада не признают Крым российским, потому что в противном случае им придется отказаться от планов расширения НАТО на восток и признать поражение своей военно-политической доктрины. По мнению Гердта, референдум, прошедший в Крыму в 2014 г., был проведен с соблюдением международного права, аннексии или оккупации полуострова не было.