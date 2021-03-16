В Германии назвали условие признания Крыма российским
Западные страны признают Крым частью России, когда в них сменятся политические элиты, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на депутата Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемара Гердта.
«Как только в западных странах сменится политическая элита, находящаяся у власти, уверен, вопрос Крыма будет снят, а волеизъявление крымчан — признано», — сказал Гердт.
Он пояснил, что страны Запада не признают Крым российским, потому что в противном случае им придется отказаться от планов расширения НАТО на восток и признать поражение своей военно-политической доктрины. По мнению Гердта, референдум, прошедший в Крыму в 2014 г., был проведен с соблюдением международного права, аннексии или оккупации полуострова не было.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. Присоединение Крыма к России не признают США, Евросоюз и большинство стран — членов ООН.