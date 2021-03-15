МИД назвал нелегитимными усилия Украины по возвращению Крыма

«Все усилия Киева по возвращению Крыма являются нелегитимными и не могут восприниматься иначе, как угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации», — сказала Захарова. Она напомнила, что участие других стран и организаций в подобных действиях будут рассматриваться в России как недружественный шаг и «прямое посягательство» на ее территориальную целостность.