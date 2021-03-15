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МИД назвал нелегитимными усилия Украины по возвращению Крыма

Ведомости

Усилия Украины по возвращению Крыма в состав страны являются нелегитимными, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее заявление опубликовано на сайте министерства.

«Все усилия Киева по возвращению Крыма являются нелегитимными и не могут восприниматься иначе, как угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации», — сказала Захарова. Она напомнила, что участие других стран и организаций в подобных действиях будут рассматриваться в России как недружественный шаг и «прямое посягательство» на ее территориальную целостность.

Захарова призвала Украину и другие страны, поддерживающие инициативы Киева, к уважению законного выбора жителей Крыма. «Никакие разговоры о якобы нарушении международных норм не отменят их законного права на самоопределение», — подчеркнула она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым был «сердцем» Украины, которое Россия «вырвала» у нее семь лет назад. Он добавил, что поручил правительству запустить «Крымскую платформу» — международную площадку, нацеленную на поиск и реализацию комплекса мер по «деоккупации» полуострова и защите прав местного населения. 12 марта министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию «деоккупации и реинтеграции» Крыма.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию. Присоединение Крыма к России не признают США, Евросоюз и большинство стран — членов ООН.

Ранее по теме: Украина утвердила стратегию по «деоккупации» Крыма

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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