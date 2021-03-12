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Украина утвердила стратегию по «деоккупации» Крыма

Ведомости

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил стратегию «деоккупации и реинтеграции» Крыма, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в Twitter.

«На заседании СНБО мы утвердили стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Исторический документ, который должен был появиться еще в 2014», – написал Кулеба. По его словам, Украина не только призывает мир помочь вернуть Крым в состав страны, но и сама «серьезно и системно» работает над этим по инициативе президента Владимира Зеленского.

Тремя «китами» возвращения Крыма в состав Украины Кулеба назвал утвержденную стратегию, консолидацию усилий всех партнеров страны на базе «Крымской платформы» и синергию – восстановление международного права и установление украинского суверенитета над полуостровом.

Ранее Зеленский заявил, что Крым был «сердцем» Украины, которое Россия «вырвала» у нее семь лет назад. Он добавил, что поручил правительству запустить «Крымскую платформу» – международную площадку, нацеленную на поиск и реализацию комплекса мер по «деоккупации» полуострова и защите прав местного населения.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию. Присоединение Крыма к России не признают США, Евросоюз и большинство стран – членов ООН.

Ранее по теме: Зеленский назвал Крым «вырванным сердцем» Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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