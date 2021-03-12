Украина утвердила стратегию по «деоккупации» Крыма
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил стратегию «деоккупации и реинтеграции» Крыма, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в Twitter.
«На заседании СНБО мы утвердили стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Исторический документ, который должен был появиться еще в 2014», – написал Кулеба. По его словам, Украина не только призывает мир помочь вернуть Крым в состав страны, но и сама «серьезно и системно» работает над этим по инициативе президента Владимира Зеленского.
Тремя «китами» возвращения Крыма в состав Украины Кулеба назвал утвержденную стратегию, консолидацию усилий всех партнеров страны на базе «Крымской платформы» и синергию – восстановление международного права и установление украинского суверенитета над полуостровом.
Ранее Зеленский заявил, что Крым был «сердцем» Украины, которое Россия «вырвала» у нее семь лет назад. Он добавил, что поручил правительству запустить «Крымскую платформу» – международную площадку, нацеленную на поиск и реализацию комплекса мер по «деоккупации» полуострова и защите прав местного населения.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию. Присоединение Крыма к России не признают США, Евросоюз и большинство стран – членов ООН.