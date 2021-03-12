Украина утвердила стратегию по «деоккупации» Крыма

«На заседании СНБО мы утвердили стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Исторический документ, который должен был появиться еще в 2014», – написал Кулеба. По его словам, Украина не только призывает мир помочь вернуть Крым в состав страны, но и сама «серьезно и системно» работает над этим по инициативе президента Владимира Зеленского.