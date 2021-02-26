Зеленский назвал Крым «вырванным сердцем» Украины

Президент отметил, что тот, кто «вырвал сердце» Украины якобы «законно и вежливо», теперь «искренне недоумевает», почему страна обижена, не хочет иметь добрые отношения и не может простить и забыть случившееся. Для того, чтобы республика «смогла снова радостно и искренне улыбнуться», необходимо вернуть ей полуостров, подчеркнул Зеленский.