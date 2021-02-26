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Зеленский назвал Крым «вырванным сердцем» Украины

Ведомости

Крым был сердцем Украины, которое Россия вырвала у нее семь лет назад, заявил президент республики Владимир Зеленский в своем обращении, приуроченном ко «Дню сопротивления оккупации автономной Республики Крым и города Севастополя». Он напомнил, что 26 февраля 2014 г. в Симферополе прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины, участие в котором приняли несколько десятков тысяч крымчан.

«Крым был сердцем Украины. Солнечным, добрым, светлым. Семь лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал, и никогда не забудем, кто позволил это сделать», — сказал Зеленский.

Президент отметил, что тот, кто «вырвал сердце» Украины якобы «законно и вежливо», теперь «искренне недоумевает», почему страна обижена, не хочет иметь добрые отношения и не может простить и забыть случившееся. Для того, чтобы республика «смогла снова радостно и искренне улыбнуться», необходимо вернуть ей полуостров, подчеркнул Зеленский.

По его словам, сейчас в Крыму идет активный процесс милитаризации, нарушают права украинцев и крымских татар, «преследуется свобода слова, мышления, религии». Глава государства заявил, что в настоящее время Россия «удерживает» более 100 политических заключенных из Крыма. Зеленский добавил, что поручил правительству запустить «Крымскую платформу» — международную площадку, нацеленную на поиск и реализацию комплекса мер по деоккупации полуострова и защите прав местного населения. Первое заседание платформы планируется провести в Киеве накануне Дня независимости Украины 24 августа.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию. Присоединение Крыма к России не признают США, Евросоюз и большинство стран – членов ООН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных