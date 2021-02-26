Зеленский назвал Крым «вырванным сердцем» Украины
Крым был сердцем Украины, которое Россия вырвала у нее семь лет назад, заявил президент республики Владимир Зеленский в своем обращении, приуроченном ко «Дню сопротивления оккупации автономной Республики Крым и города Севастополя». Он напомнил, что 26 февраля 2014 г. в Симферополе прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины, участие в котором приняли несколько десятков тысяч крымчан.
«Крым был сердцем Украины. Солнечным, добрым, светлым. Семь лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал, и никогда не забудем, кто позволил это сделать», — сказал Зеленский.
Президент отметил, что тот, кто «вырвал сердце» Украины якобы «законно и вежливо», теперь «искренне недоумевает», почему страна обижена, не хочет иметь добрые отношения и не может простить и забыть случившееся. Для того, чтобы республика «смогла снова радостно и искренне улыбнуться», необходимо вернуть ей полуостров, подчеркнул Зеленский.
По его словам, сейчас в Крыму идет активный процесс милитаризации, нарушают права украинцев и крымских татар, «преследуется свобода слова, мышления, религии». Глава государства заявил, что в настоящее время Россия «удерживает» более 100 политических заключенных из Крыма. Зеленский добавил, что поручил правительству запустить «Крымскую платформу» — международную площадку, нацеленную на поиск и реализацию комплекса мер по деоккупации полуострова и защите прав местного населения. Первое заседание платформы планируется провести в Киеве накануне Дня независимости Украины 24 августа.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию. Присоединение Крыма к России не признают США, Евросоюз и большинство стран – членов ООН.