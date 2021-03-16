Эксперты заявили о высоком риске отставки глав трех регионов России

Осенью этого года прямые выборы губернатора ожидаются минимум в восьми регионах; еще в трех республиках глав выберут местные парламенты. Ранее эксперты фонда «Петербургская политика» составили рейтинг губернаторов по принципу их близости к федеральной власти. В первую пятерку лидеров по этой методике вошли возглавляющий Татарстан (с 2010 г.) Рустам Минниханов, Санкт-Петербург (с 2018 г.) Александр Беглов, Крым (с 2014 г.) Сергей Аксенов, Чечню (с 2007 г.) Рамзан Кадыров, Свердловскую область (с 2012 г.) Евгений Куйвашев.