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Эксперты заявили о высоком риске отставки глав трех регионов России

Ведомости

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, глава Тувы Шолбан Кара-Оол и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов имеют высокую вероятность отставки. Устойчивость оценили эксперты компании «Минченко консалтинг».

По мнению экспертов, в зону высокой политической устойчивости вошли губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава Чечни Рамзан Кадыров. По мнению аналитиков, это связано с их максимальной поддержкой со стороны федеральных политиков. 

В среднюю зону вошли врио глав четырех регионов России, которые были назначены осенью 2020 г. Среди них врио главы Дагестана Сергей Меликов, врио главы Белгородской области Вячеслав Гладков, Михаил Дегтярев – Хабаровский край, Артем Здунов – Мордовия. Также в средней зоне глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Осенью этого года прямые выборы губернатора ожидаются минимум в восьми регионах; еще в трех республиках глав выберут местные парламенты. Ранее эксперты фонда «Петербургская политика» составили рейтинг губернаторов по принципу их близости к федеральной власти. В первую пятерку лидеров по этой методике вошли возглавляющий Татарстан (с 2010 г.) Рустам Минниханов, Санкт-Петербург (с 2018 г.) Александр Беглов, Крым (с 2014 г.) Сергей Аксенов, Чечню (с 2007 г.) Рамзан Кадыров, Свердловскую область (с 2012 г.) Евгений Куйвашев.

В самом низу рейтинга «Петербургской политики» оказались тамбовский губернатор Александр Никитин (с 2015 г.), глава Хакасии, коммунист Валентин Коновалов (к нему с 2018 г. не приехал ни один представитель высшего руководства страны), глава Башкирии Радий Хабиров (с 2018 г.), смоленский губернатор, представитель ЛДПР Алексей Островский (с 2012 г.) и его владимирский однопартиец Владимир Сипягин (с 2018 г.).

Ранее по теме: Эксперты оценили вероятность отставки губернаторов перед выборами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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