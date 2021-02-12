Эксперты оценили вероятность отставки губернаторов перед выборами

В сентябре 2021 г. пройдут выборы в Госдуму и выборы губернаторов в восьми регионах России: в Хабаровском крае, Мордовии, Белгородской, Тульской, Тверской, Ульяновской областях, Чечне и Туве. В Дагестане, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии глав региона утвердят заксобрания.