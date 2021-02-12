Эксперты оценили вероятность отставки губернаторов перед выборами
В сентябре 2021 г. пройдут выборы в Госдуму и выборы губернаторов в восьми регионах России: в Хабаровском крае, Мордовии, Белгородской, Тульской, Тверской, Ульяновской областях, Чечне и Туве. В Дагестане, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии глав региона утвердят заксобрания.
По мнению экспертов, вероятность отставки выше среднего у губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Он занимает пост с 2005 г., срок полномочий истекает в 2021 г. Средняя вероятность отставки у главы Томской области Сергея Жвачкина, главы Тувы Шолбана Кара-оола, главы Хакасии Валентины Коноваловой, губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, главы Красноярского края Александра Усса.
Вероятность отставки ниже среднего у главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, говорится в докладе.