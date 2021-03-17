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CNN: США на следующей неделе введут санкции против России

Ведомости

США объявят о новых санкциях против России, Ирана и Китая на следующей неделе, сообщает CNN со ссылкой на три источника в Госдепартаменте. Новые ограничения, по данным телеканала, будут связаны с обвинениями во вмешательстве в президентские выборы 2020 г. Подробностей планируемых санкций собеседники телеканала не рассказали.

О вмешательстве России в выборы 2020 г. говорилось в докладе Американского разведывательного сообщества, опубликованного накануне. В докладе разведсообщества США говорится, что президент России Владимир Путин санкционировал проведение правительственными организациями операций, целью которых было очернить в ходе выборов кандидатуру Джо Байдена и демократической партии и поддержать бывшего президента США Дональда Трампа. В документе говорится, что министр финансов совместно с госсекретарем, генпрокурором и министром внутренних дел могут ввести санкции за вмешательство в выборы в США.

Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила, что Байден изучит доклад и примет решение, как реагировать на информацию, которая в нем содержится. В Кремле обвинения во вмешательстве в выборы называли безосновательными.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Байден получил 306 голосов выборщиков при необходимом для победы минимуме в 270. Трамп набрал 232 голоса. 6 января Конгресс США утвердил победу Байдена. Трамп утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. 20 января Байден вступил в должность президента США. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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