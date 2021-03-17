CNN: США на следующей неделе введут санкции против России
США объявят о новых санкциях против России, Ирана и Китая на следующей неделе, сообщает CNN со ссылкой на три источника в Госдепартаменте. Новые ограничения, по данным телеканала, будут связаны с обвинениями во вмешательстве в президентские выборы 2020 г. Подробностей планируемых санкций собеседники телеканала не рассказали.
О вмешательстве России в выборы 2020 г. говорилось в докладе Американского разведывательного сообщества, опубликованного накануне. В докладе разведсообщества США говорится, что президент России Владимир Путин санкционировал проведение правительственными организациями операций, целью которых было очернить в ходе выборов кандидатуру Джо Байдена и демократической партии и поддержать бывшего президента США Дональда Трампа. В документе говорится, что министр финансов совместно с госсекретарем, генпрокурором и министром внутренних дел могут ввести санкции за вмешательство в выборы в США.
Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила, что Байден изучит доклад и примет решение, как реагировать на информацию, которая в нем содержится. В Кремле обвинения во вмешательстве в выборы называли безосновательными.
Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Байден получил 306 голосов выборщиков при необходимом для победы минимуме в 270. Трамп набрал 232 голоса. 6 января Конгресс США утвердил победу Байдена. Трамп утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. 20 января Байден вступил в должность президента США.