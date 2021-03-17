CNN: США на следующей неделе введут санкции против России

О вмешательстве России в выборы 2020 г. говорилось в докладе Американского разведывательного сообщества, опубликованного накануне. В докладе разведсообщества США говорится, что президент России Владимир Путин санкционировал проведение правительственными организациями операций, целью которых было очернить в ходе выборов кандидатуру Джо Байдена и демократической партии и поддержать бывшего президента США Дональда Трампа. В документе говорится, что министр финансов совместно с госсекретарем, генпрокурором и министром внутренних дел могут ввести санкции за вмешательство в выборы в США.