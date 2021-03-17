Сенатор Косачев назначен новым заместителем Матвиенко
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев избран на пост заместителя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Такое решение было принято по итогам голосования членов верхней палаты парламента на 501 заседании.
«Решение принято единогласно. Константин Иосифович, поздравляем вас с избранием на должность», — сказала Матвиенко.
Косачев занял пост вице-спикера верхней палаты парламента вместо Ильяса Умаханова, который был в этой должности с 2010 г. Также Умаханов является представителем от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан. Теперь он станет специальным представителем Совфеда по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.
Косачев является членом Совфеда с конца 2014 г. Он представлял исполнительный орган власти Чувашской Республики, а с 21 сентября 2015 г. — от правительства Республики Марий Эл. Главой комитета по международной делам был избран 25 декабря 2014 г.