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Сенатор Косачев назначен новым заместителем Матвиенко

Ведомости

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев избран на пост заместителя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Такое решение было принято по итогам голосования членов верхней палаты парламента на 501 заседании.

«Решение принято единогласно. Константин Иосифович, поздравляем вас с избранием на должность», — сказала Матвиенко.

Косачев занял пост вице-спикера верхней палаты парламента вместо Ильяса Умаханова, который был в этой должности с 2010 г. Также Умаханов является представителем от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан. Теперь он станет специальным представителем Совфеда по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.

Косачев является членом Совфеда с конца 2014 г. Он представлял исполнительный орган власти Чувашской Республики, а с 21 сентября 2015 г. — от правительства Республики Марий Эл. Главой комитета по международной делам был избран 25 декабря 2014 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных