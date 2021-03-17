Сенатор Косачев назначен новым заместителем Матвиенко

Косачев занял пост вице-спикера верхней палаты парламента вместо Ильяса Умаханова, который был в этой должности с 2010 г. Также Умаханов является представителем от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан. Теперь он станет специальным представителем Совфеда по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.