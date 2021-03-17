МИД назвал «порцией лжи» доклад США о вмешательстве России в их выборы
Доклад американской разведки о вмешательстве Москвы в выборы президента США в 2020 г. представляет собой «очередную порцию лжи» и дезинформации, заявила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель российского Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова.
«Не принимается этот доклад. Он не принимается, потому что, во-первых, это очередная порция лжи и дезинформации, фейков, а во-вторых, потому что уже нужно придумать что-то поинтереснее, посвежее, пореалистичнее, и нельзя уже государственным органам США настолько манипулировать общественным мнением внутри своей страны. Как-то несерьезно», — заявила она.
Захарова отметила, что подобные утверждения американская разведка делает из года в год. Она выразила мнение, что спецслужбы США такими докладами хотят «оправдать свое существование», потому что на их работу выделяются «колоссальные бюджеты».
Ранее, 16 марта, Управление национальной разведки США представило доклад, где говорится, что власти России санкционировали проведение правительственными организациями операций, целью которых было очернить в ходе выборов президента США кандидатуру Джо Байдена и демократической партии и поддержать экс-главу страны Дональда Трампа. В Кремле данный доклад назвали безосновательным и бездоказательным.