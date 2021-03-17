МИД назвал «порцией лжи» доклад США о вмешательстве России в их выборы

«Не принимается этот доклад. Он не принимается, потому что, во-первых, это очередная порция лжи и дезинформации, фейков, а во-вторых, потому что уже нужно придумать что-то поинтереснее, посвежее, пореалистичнее, и нельзя уже государственным органам США настолько манипулировать общественным мнением внутри своей страны. Как-то несерьезно», — заявила она.