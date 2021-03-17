В Кремле ответили на доклад о вмешательстве России в американские выборы
Доклад разведсообщества США об иностранных угрозах выборам президента страны в 2020 г. безоснователен и бездоказателен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В представленном 16 марта докладе Управления национальной разведки США говорится, что президент России Владимир Путин санкционировал проведение правительственными организациями операций, целью которых было очернить в ходе выборов кандидатуру Джо Байдена и демократической партии и поддержать бывшего президента США Дональда Трампа.
«Мы не согласны с выводами этого доклада в отношении нашей страны. Россия не вмешивалась в предыдущие выборы и не вмешивалась в упомянутые выборы в этом докладе в 2020 г. Россия не имеет никакого отношения к каким-то кампаниям против кого бы то ни было из кандидатов. В этой связи этот доклад мы считаем неправильным. Он абсолютно безосновательный и бездоказательный», — сказал представитель Кремля журналистам.
В Кремле также выразили сожаление, что такие «далеко не качественные» материалы используются в качестве повода для обсуждения новых ограничительных мер в отношении России. «Такая линия вредит и без того больным российско-американским отношениям, и, конечно, такая линия далеко не способствует проявлению хоть какой-то политической воли на нормализацию этих отношений», — подчеркнул Песков.
Говоря о возможном введении санкций против Москвы, представитель Кремля отметил, что Россия «вынуждена принимать все необходимые меры для того, чтобы хеджировать риски».
«Действия наших оппонентов в данном случае малопредсказуемы, поэтому учитываются любые вероятности и любые сценарии поведения наших оппонентов», — отметил пресс-секретарь российского президента.
Ранее телеканал CNN сообщил, что США на следующей неделе объявят о новых санкциях против России, Ирана и Китая. Ограничения, по данным телеканала, будут связаны с обвинениями во вмешательстве в президентские выборы 2020 г.