В Кремле ответили на доклад о вмешательстве России в американские выборы

«Мы не согласны с выводами этого доклада в отношении нашей страны. Россия не вмешивалась в предыдущие выборы и не вмешивалась в упомянутые выборы в этом докладе в 2020 г. Россия не имеет никакого отношения к каким-то кампаниям против кого бы то ни было из кандидатов. В этой связи этот доклад мы считаем неправильным. Он абсолютно безосновательный и бездоказательный», — сказал представитель Кремля журналистам.