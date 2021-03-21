Посол России в Лондоне назвал «практически мертвыми» отношения с Британией

16 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобная характеристика России не имеет отношения к реальности. «Тенденция на то, что многие лидеры западных стран, к нашему сожалению, называют нашу страну "активной угрозой", "противником" и т.д., конечно, подобный̆ конфронтационный настрой может вызывать только сожаление и даже озабоченность, потому что это никоим образом не имеет отношения к реальному положению дел», — отметил представитель Кремля, комментируя статью издания The Guardian о планах Британии представить новую стратегию обороны и внешней̆ политики страны.