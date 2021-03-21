Посол России в Лондоне назвал «практически мертвыми» отношения с Британией
Отношения Москвы и Лондона в политической сфере «практически мертвые», заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин в эфире радиостанции LBC, передают «РИА Новости».
По его словам, отношения между двумя странами сохраняются в экономической и культурной сферах, однако «в политической сфере отношения практически мертвы».
В представленном ранее Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики королевства, рассчитанном на период до 2030 г. Лондон называет Москву «наиболее актуальной угрозой». Как отметил Келин, в документе 13 раз упоминается Россия как источник угрозы, однако каких-либо подтверждений этому авторы доклада так и не привели.
16 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобная характеристика России не имеет отношения к реальности. «Тенденция на то, что многие лидеры западных стран, к нашему сожалению, называют нашу страну "активной угрозой", "противником" и т.д., конечно, подобный̆ конфронтационный настрой может вызывать только сожаление и даже озабоченность, потому что это никоим образом не имеет отношения к реальному положению дел», — отметил представитель Кремля, комментируя статью издания The Guardian о планах Британии представить новую стратегию обороны и внешней̆ политики страны.