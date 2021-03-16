Великобритания назвала Россию «наиболее актуальной угрозой»
Россия является «наиболее актуальной угрозой» для Великобритании. Такое утверждение содержится в Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики королевства, рассчитанном на период до 2030 г., сообщает ТАСС.
«НАТО будет оставаться основой коллективной безопасности в нашем Евроатлантическом регионе, где Россия остается наиболее актуальной угрозой нашей безопасности», — говорится в документе.
Лондон и НАТО будут «отражать ядерные, традиционные и гибридные угрозы безопасности, особенно исходящие со стороны России», отмечают авторы доклада. Среди факторов, вызывающих обеспокоенность в Британии — «информационные операции» и «демонстрация глобального культурного влияния» России, а также «ослабление международного правопорядка» и ухудшение ситуации в сфере безопасности из-за «конкуренции великих держав и оппортунизма таких государств, как Россия, Иран и Северная Корея».
«Соединенное Королевство уважает народ, культуру и историю России, однако до тех пор, пока наши отношения с ее правительством не улучшатся, мы будем прибегать к сдерживанию и активно обороняться от всего спектра угроз, исходящих от России, — говорится в обзоре.
16 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобная характеристика России не имеет отношения к реальности. «Тенденция на то, что многие лидеры западных стран, к нашему сожалению, называют нашу страну "активной угрозой", "противником" и т.д., конечно, подобный̆ конфронтационный настрой может вызывать только сожаление и даже озабоченность, потому что это никоим образом не имеет отношения к реальному положению дел», — отметил представитель Кремля, комментируя статью издания The Guardian о планах Британии представить новую стратегию обороны и внешней̆ политики страны.