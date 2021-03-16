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Великобритания назвала Россию «наиболее актуальной угрозой»

Ведомости

Россия является «наиболее актуальной угрозой» для Великобритании. Такое утверждение содержится в Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики королевства, рассчитанном на период до 2030 г., сообщает ТАСС.

«НАТО будет оставаться основой коллективной безопасности в нашем Евроатлантическом регионе, где Россия остается наиболее актуальной угрозой нашей безопасности», — говорится в документе.

Лондон и НАТО будут «отражать ядерные, традиционные и гибридные угрозы безопасности, особенно исходящие со стороны России», отмечают авторы доклада. Среди факторов, вызывающих обеспокоенность в Британии — «информационные операции» и «демонстрация глобального культурного влияния» России, а также «ослабление международного правопорядка» и ухудшение ситуации в сфере безопасности из-за «конкуренции великих держав и оппортунизма таких государств, как Россия, Иран и Северная Корея».

«Соединенное Королевство уважает народ, культуру и историю России, однако до тех пор, пока наши отношения с ее правительством не улучшатся, мы будем прибегать к сдерживанию и активно обороняться от всего спектра угроз, исходящих от России, — говорится в обзоре.

16 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобная характеристика России не имеет отношения к реальности. «Тенденция на то, что многие лидеры западных стран, к нашему сожалению, называют нашу страну "активной угрозой", "противником" и т.д., конечно, подобный̆ конфронтационный настрой может вызывать только сожаление и даже озабоченность, потому что это никоим образом не имеет отношения к реальному положению дел», — отметил представитель Кремля, комментируя статью издания The Guardian о планах Британии представить новую стратегию обороны и внешней̆ политики страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных