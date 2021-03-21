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Глава МИД Венгрии заявил о давлении на страну из-за интереса к вакцинам России и КНР

Ведомости

Венгрия столкнулась с сильным политическим давлением после того, как стало известно о намерении Будапешта начать переговоры о поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и китайской Sinopharm. Об этом рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью RT.

«Когда стало известно, что мы собираемся обсуждать покупку вакцин "Спутник V" и Sinopharm, мы подверглись масштабной политической атаке», — сказал он.

Министр добавил, что принятию решения о регистрации «Спутника V» предшествовал визит группы венгерских специалистов, побывавших на производстве препарата.

«Это эксперты, а не политики. И никто из тех, кто обрушился на нас с нападками, не спросил: "А что говорят ваши специалисты? Это действительно эффективно, безопасно?", — добавил он.

Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Она зарегистрирована в более чем 50 странах мира, в том числе в двух государствах Евросоюза — Венгрии и Словакии.

Ранее по теме: Reuters сообщил о планах ЕС начать переговоры о поставках «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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