Глава МИД Венгрии заявил о давлении на страну из-за интереса к вакцинам России и КНР
Венгрия столкнулась с сильным политическим давлением после того, как стало известно о намерении Будапешта начать переговоры о поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и китайской Sinopharm. Об этом рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью RT.
«Когда стало известно, что мы собираемся обсуждать покупку вакцин "Спутник V" и Sinopharm, мы подверглись масштабной политической атаке», — сказал он.
Министр добавил, что принятию решения о регистрации «Спутника V» предшествовал визит группы венгерских специалистов, побывавших на производстве препарата.
«Это эксперты, а не политики. И никто из тех, кто обрушился на нас с нападками, не спросил: "А что говорят ваши специалисты? Это действительно эффективно, безопасно?", — добавил он.
Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Она зарегистрирована в более чем 50 странах мира, в том числе в двух государствах Евросоюза — Венгрии и Словакии.