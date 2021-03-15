Reuters сообщил о планах ЕС начать переговоры о поставках «Спутник V»
Страны Евросоюза планируют начать переговоры о закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает Reuters со ссылкой на источник в ЕС.
«Представитель ЕС, который ведет переговоры с производителями вакцин от имени блока, сообщил Reuters, что правительства стран ЕС рассматривают возможность начала переговоров с разработчиками «Спутник V», — говорится в материале Reuters.
Для начала переговоров необходимо получение запросов от четырех стран, добавил собеседник агентства.
Агентство напомнило, что закупку российского препарата уже произвели Венгрия и Словакия, Чехия, в свою очередь, проявляет интерес к «Спутник V», а Италия планирует начать его производство на территории страны.
«Если бы Sputnik V попал в арсенал вакцин ЕС, это стало бы дипломатическим триумфом для России, чья торговля с блоком в течение многих лет сдерживалась санкциями из-за аннексии Крыма и интервенции на востоке Украины», — добавляется в статье.
Вакцина «Спутник V», разработанная в Научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%.
Эффективность «Спутника V» подтвердил также научный журнал The Lancet. Согласно его отчету, она составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%.
Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) приняло заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В Евросоюзе уже зарегистрированы вакцины от Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.