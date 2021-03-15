Reuters сообщил о планах ЕС начать переговоры о поставках «Спутник V»

«Если бы Sputnik V попал в арсенал вакцин ЕС, это стало бы дипломатическим триумфом для России, чья торговля с блоком в течение многих лет сдерживалась санкциями из-за аннексии Крыма и интервенции на востоке Украины», — добавляется в статье.