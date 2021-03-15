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Reuters сообщил о планах ЕС начать переговоры о поставках «Спутник V»

Ведомости

Страны Евросоюза планируют начать переговоры о закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает Reuters со ссылкой на источник в ЕС.

«Представитель ЕС, который ведет переговоры с производителями вакцин от имени блока, сообщил Reuters, что правительства стран ЕС рассматривают возможность начала переговоров с разработчиками «Спутник V», — говорится в материале Reuters.

Для начала переговоров необходимо получение запросов от четырех стран, добавил собеседник агентства.

Агентство напомнило, что закупку российского препарата уже произвели Венгрия и Словакия, Чехия, в свою очередь, проявляет интерес к «Спутник V», а Италия планирует начать его производство на территории страны.

«Если бы Sputnik V попал в арсенал вакцин ЕС, это стало бы дипломатическим триумфом для России, чья торговля с блоком в течение многих лет сдерживалась санкциями из-за аннексии Крыма и интервенции на востоке Украины», — добавляется в статье.

Вакцина «Спутник V», разработанная в Научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%.

Эффективность «Спутника V» подтвердил также научный журнал The Lancet. Согласно его отчету, она составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%.

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) приняло заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В Евросоюзе уже зарегистрированы вакцины от Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca

Ранее по теме: Глава Минздрава Словакии уйдет в отставку из-за скандала со «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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