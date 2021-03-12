Глава Минздрава Словакии уйдет в отставку из-за скандала со «Спутник V»

Премьер-министр Словакии Игорь Матович в конце февраля договорился о поставках партии российской вакцины «Спутник V» в обход партнеров по правящей коалиции. Это вызвало резкую реакцию со стороны лидеров правых партий, входящих в правящую коалицию. Они пытались добиться отставки премьер-министра, но не нашли понимания у президента страны Зузаны Чапутовой. Тогда одна из партий, входящих в коалицию («За людей»), пригрозила, что выйдет из ее состава, а другая («Свобода и справедливость») потребовала перестановок в правительстве, пишет Reuters.