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Глава Минздрава Словакии уйдет в отставку из-за скандала со «Спутник V»

Ведомости

Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи покинет должность из-за правительственного кризиса, вызванного поставками в страну вакцины от коронавируса, сообщает Reuters.

«Две входящие в коалицию партии сделали мою отставку условием, при котором они останутся в правительстве. В подобной ситуации, думаю, не было смысла спорить я не держусь за свое кресло», — сказал он на брифинге.

Премьер-министр Словакии Игорь Матович в конце февраля договорился о поставках партии российской вакцины «Спутник V» в обход партнеров по правящей коалиции. Это вызвало резкую реакцию со стороны лидеров правых партий, входящих в правящую коалицию. Они пытались добиться отставки премьер-министра, но не нашли понимания у президента страны Зузаны Чапутовой. Тогда одна из партий, входящих в коалицию («За людей»), пригрозила, что выйдет из ее состава, а другая («Свобода и справедливость») потребовала перестановок в правительстве, пишет Reuters.

Позднее официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер заявил, что входящие в ЕС страны имеют право самостоятельно закупать вакцины у других стран для использования на своей территории. По его словам, несмотря на существование процедуры одобрения вакцин Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), есть еще и национальная процедура, предусмотренная для экстренных случаев. Она и позволяет странам закупать препараты без одобрения ЕК и рекомендации ЕМА.

6 марта премьер-министр республики Игорь Матович в Facebook сообщил, что страна не откажется от вакцины «Спутник V». Премьер добавил, что республика не может отказаться от качественной вакцины только потому, что она разработана в России.

Ранее по теме: Премьер Словакии заявил, что страна не откажется от вакцины «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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