Глава Минздрава Словакии уйдет в отставку из-за скандала со «Спутник V»
Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи покинет должность из-за правительственного кризиса, вызванного поставками в страну вакцины от коронавируса, сообщает Reuters.
«Две входящие в коалицию партии сделали мою отставку условием, при котором они останутся в правительстве. В подобной ситуации, думаю, не было смысла спорить я не держусь за свое кресло», — сказал он на брифинге.
Премьер-министр Словакии Игорь Матович в конце февраля договорился о поставках партии российской вакцины «Спутник V» в обход партнеров по правящей коалиции. Это вызвало резкую реакцию со стороны лидеров правых партий, входящих в правящую коалицию. Они пытались добиться отставки премьер-министра, но не нашли понимания у президента страны Зузаны Чапутовой. Тогда одна из партий, входящих в коалицию («За людей»), пригрозила, что выйдет из ее состава, а другая («Свобода и справедливость») потребовала перестановок в правительстве, пишет Reuters.
Позднее официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер заявил, что входящие в ЕС страны имеют право самостоятельно закупать вакцины у других стран для использования на своей территории. По его словам, несмотря на существование процедуры одобрения вакцин Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), есть еще и национальная процедура, предусмотренная для экстренных случаев. Она и позволяет странам закупать препараты без одобрения ЕК и рекомендации ЕМА.
6 марта премьер-министр республики Игорь Матович в Facebook сообщил, что страна не откажется от вакцины «Спутник V». Премьер добавил, что республика не может отказаться от качественной вакцины только потому, что она разработана в России.