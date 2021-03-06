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Премьер Словакии заявил, что страна не откажется от вакцины «Спутник V»

Ведомости

Словакия не станет отказываться от разработанной в России вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил премьер-министр республики Игорь Матович в Facebook.

«Спутник V» назад в Россию не полетит и будет спасать жизни в Словакии, где он крайне необходим. По правде говоря, я никогда не позволил бы вернуть (уже поступившую партию вакцины) назад. Никогда», — заявил он.

Премьер добавил, что республика не может отказаться от качественной вакцины только потому, что она разработана в России.

Словакия стала второй страной Европейского Союза, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Первые партии лекарства в республику поставили 1 марта. Позднее официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер заявил, что входящие в ЕС страны имеют право самостоятельно закупать вакцины у других стран для использования на своей территории.

По его словам, несмотря на существование процедуры одобрения вакцин Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), есть еще и национальная процедура, предусмотренная для экстренных случаев. Она и позволяет странам закупать препараты без одобрения ЕК и рекомендации ЕМА.

Ранее по теме: Премьер-министр Словакии пошутил о передаче России части Украины за «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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