Премьер Словакии заявил, что страна не откажется от вакцины «Спутник V»
«Спутник V» назад в Россию не полетит и будет спасать жизни в Словакии, где он крайне необходим. По правде говоря, я никогда не позволил бы вернуть (уже поступившую партию вакцины) назад. Никогда», — заявил он.
Премьер добавил, что республика не может отказаться от качественной вакцины только потому, что она разработана в России.
Словакия стала второй страной Европейского Союза, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Первые партии лекарства в республику поставили 1 марта. Позднее официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер заявил, что входящие в ЕС страны имеют право самостоятельно закупать вакцины у других стран для использования на своей территории.
По его словам, несмотря на существование процедуры одобрения вакцин Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), есть еще и национальная процедура, предусмотренная для экстренных случаев. Она и позволяет странам закупать препараты без одобрения ЕК и рекомендации ЕМА.