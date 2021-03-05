В Еврокомиссии заявили о праве стран ЕС самостоятельно закупать «Спутник V»

Мамер добавил, что, несмотря на существование процедуры одобрения вакцин Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), есть еще и национальная процедура, предусмотренная для экстренных случаев. Она и позволяет странам закупать препараты без одобрения ЕК и рекомендации ЕМА. «Поэтому государство-член ЕС имеет право приобретать вакцины при соблюдении данных условий», — резюмировал он (цитата по «РИА Новости»). По словам Мамера, общеевропейская стратегия одобрения вакцин существует, чтобы гарантировать доступ к препаратам для всех граждан ЕС.