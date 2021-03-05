Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

В Еврокомиссии заявили о праве стран ЕС самостоятельно закупать «Спутник V»

Ведомости

Государства, входящие в Европейский союз (ЕС), имеют право самостоятельно закупать вакцины у других стран для использования на своей территории, сообщил во ходе брифинга в Брюсселе официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер.

«Следует разделять два аспекта: мы определили портфель вакцин, которые приобретаем сообща. Государства ЕС не должны вести параллельные переговоры с производителями вакцин из общеевропейского портфеля. Но они имеют полное право с юридической точки зрения приобретать вакцины у других поставщиков», — сказал он, комментируя призывы государственного секретаря Министерства иностранных дел Франции Клемана Бона к солидарности в вопросе вакцин.

Мамер добавил, что, несмотря на существование процедуры одобрения вакцин Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), есть еще и национальная процедура, предусмотренная для экстренных случаев. Она и позволяет странам закупать препараты без одобрения ЕК и рекомендации ЕМА. «Поэтому государство-член ЕС имеет право приобретать вакцины при соблюдении данных условий», — резюмировал он (цитата по «РИА Новости»). По словам Мамера, общеевропейская стратегия одобрения вакцин существует, чтобы гарантировать доступ к препаратам для всех граждан ЕС. 

4 марта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что EMA начало экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Ранее, 9 февраля, фонд рассказал, что EMA приняло заявку на регистрацию «Спутника V». 

Ранее «Спутник V» был одобрен для использования двумя странами ЕС — Венгрией и Словакией. В целом вакцина зарегистрирована более чем в 40 странах мира с общим населением более 1,1 млрд человек.

Вакцина «Спутник V», разработанная в научном центре Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Эффективность «Спутника V» подтвердил также научный журнал The Lancet. Согласно его отчету, она составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. 

Ранее по теме: Регулятор Евросоюза начал экспертизу вакцины «Спутник V»
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных