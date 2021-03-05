В Еврокомиссии заявили о праве стран ЕС самостоятельно закупать «Спутник V»
Государства, входящие в Европейский союз (ЕС), имеют право самостоятельно закупать вакцины у других стран для использования на своей территории, сообщил во ходе брифинга в Брюсселе официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер.
«Следует разделять два аспекта: мы определили портфель вакцин, которые приобретаем сообща. Государства ЕС не должны вести параллельные переговоры с производителями вакцин из общеевропейского портфеля. Но они имеют полное право с юридической точки зрения приобретать вакцины у других поставщиков», — сказал он, комментируя призывы государственного секретаря Министерства иностранных дел Франции Клемана Бона к солидарности в вопросе вакцин.
Мамер добавил, что, несмотря на существование процедуры одобрения вакцин Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), есть еще и национальная процедура, предусмотренная для экстренных случаев. Она и позволяет странам закупать препараты без одобрения ЕК и рекомендации ЕМА. «Поэтому государство-член ЕС имеет право приобретать вакцины при соблюдении данных условий», — резюмировал он (цитата по «РИА Новости»). По словам Мамера, общеевропейская стратегия одобрения вакцин существует, чтобы гарантировать доступ к препаратам для всех граждан ЕС.
4 марта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что EMA начало экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Ранее, 9 февраля, фонд рассказал, что EMA приняло заявку на регистрацию «Спутника V».
Ранее «Спутник V» был одобрен для использования двумя странами ЕС — Венгрией и Словакией. В целом вакцина зарегистрирована более чем в 40 странах мира с общим населением более 1,1 млрд человек.
Вакцина «Спутник V», разработанная в научном центре Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Эффективность «Спутника V» подтвердил также научный журнал The Lancet. Согласно его отчету, она составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%.