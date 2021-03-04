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Регулятор Евросоюза начал экспертизу вакцины «Спутник V»

Ведомости

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили «Ведомостям» в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о начале процедуры последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review) российской вакцины против коронавируса «Спутник V», — сообщили в РФПИ. Там добавили, что решение о начале процедуры принято комитетом по лекарственным средствам для медицинского применения EMA «с учетом результатов лабораторных и клинических исследований вакцины на взрослых».

«EMA проведет оценку соответствия вакцины «Спутник V» установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству», — уточнили в РФПИ.

Российский фонд прямых инвестиций 9 февраля сообщил, что Европейское агентство по лекарственным средствам приняло заявку на регистрацию «Спутника V». Массовые поставки «Спутника V» для европейцев предложены к периоду после утверждения EMA и завершения массовой вакцинации в России в июне 2021 года. Ранее «Спутника V» был одобрен для использования двумя странами Евросоюза — Венгрией и Словакией. Всего по состоянию на 4 марта препарат зарегистрировали власти 42 стран мира с общим населением более 1,1 млрд человек.

Вакцина «Спутник V», разработанная в научном центре Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Эффективность «Спутника V» подтвердил также научный журнал The Lancet. Согласно его отчету, она составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. 

Ранее по теме: Словакия второй в ЕС одобрила российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных