Регулятор Евросоюза начал экспертизу вакцины «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций 9 февраля сообщил, что Европейское агентство по лекарственным средствам приняло заявку на регистрацию «Спутника V». Массовые поставки «Спутника V» для европейцев предложены к периоду после утверждения EMA и завершения массовой вакцинации в России в июне 2021 года. Ранее «Спутника V» был одобрен для использования двумя странами Евросоюза — Венгрией и Словакией. Всего по состоянию на 4 марта препарат зарегистрировали власти 42 стран мира с общим населением более 1,1 млрд человек.