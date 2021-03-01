Словакия второй в ЕС одобрила российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

Он добавил, что РФПИ получил множество запросов от стран-участниц ЕС на прямые поставки «Спутника V» по итогам анализа данных их национальными регуляторами. Кроме того, фонд продолжает сотрудничать с Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) в рамках процедуры постепенной экспертизы препарата, которая была запущена в январе.