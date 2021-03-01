Словакия второй в ЕС одобрила российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»
Словацкая Республика стала второй страной Европейского Союза, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Это уже 39-я страна мира, одобрившая применение данного препарата.
Отмечается, что регистрация была проведена в рамках ускоренной процедуры на основе результатов клинических исследований вакцины в России и их всесторонней оценки экспертами в Словакии. Первые партии лекарства в республику поставили 1 марта.
Первой страной ЕС, зарегистрировавшей «Спутник V» на своей территории, стала Венгрия. Об этом РФПИ сообщил 21 января.
«В Европе вакцина «Спутник V» одобрена в Словакии, Венгрии, Сан-Марино, Сербии, Черногории, Республике Сербской, Беларуси и России, и интерес к российской вакцине в регионе растет. Партнерства по вакцинам, наличие разных препаратов в национальных портфелях играют ключевую роль для защиты людей и обеспечения безопасности их здоровья, восстановления экономической активности и завершения пандемии как можно скорее», — отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Он добавил, что РФПИ получил множество запросов от стран-участниц ЕС на прямые поставки «Спутника V» по итогам анализа данных их национальными регуляторами. Кроме того, фонд продолжает сотрудничать с Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) в рамках процедуры постепенной экспертизы препарата, которая была запущена в январе.
Ранее, 17 февраля, разработчики «Спутника V» рассказали, что EMA назначило докладчика для постепенной экспертизы этой вакцины. Следующим шагом должен стать запрос на одобрение препарата для рынка.
Вакцина «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Эффективность «Спутника V» подтвердил также научный журнал The Lancet. Согласно его отчету, она составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%.