Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Словакия второй в ЕС одобрила российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

Ведомости

Словацкая Республика стала второй страной Европейского Союза, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Это уже 39-я страна мира, одобрившая применение данного препарата.

Отмечается, что регистрация была проведена в рамках ускоренной процедуры на основе результатов клинических исследований вакцины в России и их всесторонней оценки экспертами в Словакии. Первые партии лекарства в республику поставили 1 марта.

Первой страной ЕС, зарегистрировавшей «Спутник V» на своей территории, стала Венгрия. Об этом РФПИ сообщил 21 января. 

«В Европе вакцина «Спутник V» одобрена в Словакии, Венгрии, Сан-Марино, Сербии, Черногории, Республике Сербской, Беларуси и России, и интерес к российской вакцине в регионе растет. Партнерства по вакцинам, наличие разных препаратов в национальных портфелях играют ключевую роль для защиты людей и обеспечения безопасности их здоровья, восстановления экономической активности и завершения пандемии как можно скорее», — отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он добавил, что РФПИ получил множество запросов от стран-участниц ЕС на прямые поставки «Спутника V» по итогам анализа данных их национальными регуляторами. Кроме того, фонд продолжает сотрудничать с Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) в рамках процедуры постепенной экспертизы препарата, которая была запущена в январе.

Ранее, 17 февраля, разработчики «Спутника V» рассказали, что EMA назначило докладчика для постепенной экспертизы этой вакцины. Следующим шагом должен стать запрос на одобрение препарата для рынка.

Вакцина «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Эффективность «Спутника V» подтвердил также научный журнал The Lancet. Согласно его отчету, она составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. 

Ранее по теме: Разработчики «Спутника V» рассказали о ходе его регистрации в ЕС

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных