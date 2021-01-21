Первая страна ЕС одобрила российскую вакцину «Спутник V»
Власти Венгрии одобрили применение вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Венгрия стала первой страной ЕС, зарегистрировавшей российскую вакцину.
«Венгрия стала первой страной в Европейском Союзе, разрешившей использование Спутника V. Вакцина была одобрена в соответствии с процедурой разрешения на чрезвычайное использование. Одобрение основано на результатах клинических испытаний Sputnik V в России и комплексной оценке вакцины экспертами в Венгрии», — говорится в пресс-релизе.
В пресс-службе рассказали, что вакцина зарегистрирована для использования по той же процедуре в Алжире, Аргентине, Боливии, ОАЭ, Сербии, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Препарат также зарегистрирован в России и Белоруссии.
Вакцина «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Сейчас продолжаются пострегистрационные испытания вакцины. Препарат используется для массовой вакцинации россиян от коронавируса.