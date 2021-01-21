Первая страна ЕС одобрила российскую вакцину «Спутник V»

«Венгрия стала первой страной в Европейском Союзе, разрешившей использование Спутника V. Вакцина была одобрена в соответствии с процедурой разрешения на чрезвычайное использование. Одобрение основано на результатах клинических испытаний Sputnik V в России и комплексной оценке вакцины экспертами в Венгрии», — говорится в пресс-релизе.