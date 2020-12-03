МИД сообщил о росте интереса стран ЕС к российской вакцине от коронавируса

РФПИ получил заявки на приобретение более 1,2 млрд доз вакцины из более чем 50 стран. Заключены соглашения о ее производстве с ведущими иностранными фармацевтическими компаниями, позволяющие обеспечить выпуск более 500 млн доз препарата со следующего года, рассказала Захарова.