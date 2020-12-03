МИД сообщил о росте интереса стран ЕС к российской вакцине от коронавируса
Интерес к российской вакцине от коронавируса «Спутник V» со стороны стран Европейского союза растет, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Растет интерес к вакцине «Спутник V», в том числе со стороны государств Европейского союза. Наряду с поставками образцов препарата в Венгрию российские представители ведут переговоры с рядом других европейских партнеров», — сказала Захарова.
Она напомнила, что 27 ноября Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) посетила делегация научного комитета по вакцинам правительства Франции для обсуждения взаимодействия по вопросам производства «Спутник V» и массовой вакцинации.
РФПИ получил заявки на приобретение более 1,2 млрд доз вакцины из более чем 50 стран. Заключены соглашения о ее производстве с ведущими иностранными фармацевтическими компаниями, позволяющие обеспечить выпуск более 500 млн доз препарата со следующего года, рассказала Захарова.
Ранее генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что вакцину «Спутник V» могут начать производить в Германии. Несмотря на то, что рынок Евросоюза будет сложным по политическим причинам, РФПИ продолжит работать с ним по вопросу производства вакцины, отметил он.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.