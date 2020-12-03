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МИД сообщил о росте интереса стран ЕС к российской вакцине от коронавируса

Ведомости

Интерес к российской вакцине от коронавируса «Спутник V» со стороны стран Европейского союза растет, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Растет интерес к вакцине «Спутник V», в том числе со стороны государств Европейского союза. Наряду с поставками образцов препарата в Венгрию российские представители ведут переговоры с рядом других европейских партнеров», — сказала Захарова. 

Она напомнила, что 27 ноября Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) посетила делегация научного комитета по вакцинам правительства Франции для обсуждения взаимодействия по вопросам производства «Спутник V» и массовой вакцинации. 

РФПИ получил заявки на приобретение более 1,2 млрд доз вакцины из более чем 50 стран. Заключены соглашения о ее производстве с ведущими иностранными фармацевтическими компаниями, позволяющие обеспечить выпуск более 500 млн доз препарата со следующего года, рассказала Захарова.

Ранее генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что вакцину «Спутник V» могут начать производить в Германии. Несмотря на то, что рынок Евросоюза будет сложным по политическим причинам, РФПИ продолжит работать с ним по вопросу производства вакцины, отметил он.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.

Ранее по теме: Венгрия рассчитывает на начало поставок вакцины «Спутник V» в декабре

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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