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Венгрия рассчитывает на начало поставок вакцины «Спутник V» в декабре

Ведомости

В Венгрии ожидают поставки небольших партий вакцины «Спутник V» в декабре, более крупные партии ожидаются в январе, сообщил министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто в эфире телеканала «Россия 24».

«Российский министр здравоохранения сказал, что в декабре нам могут начать поставлять маленькие партии вакцины из России, более крупные партии будут доступны в последней трети января. Но поскольку ситуация очень нестандартная, сложно обозначить точные объемы поставок и точные даты», — цитирует «РИА Новости» министра.

Ранее в Венгрию доставили первые образцы российской вакцины от коронавируса для клинических исследований. В начале ноября Сийярто заявил, что страна, несмотря на угрозу ограничений ЕС, закупит малую партию российской вакцины для клинических испытаний. В конце января 2021 г. Венгрия намерена нарастить объем поставок препарата.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа. 7 октября в стране также стартовало производство вакцины «ЭпиВакКорона», которую разработали в центре «Вектор».

Ранее по теме: Венгрия получила первые образцы российской вакцины от коронавируса
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных