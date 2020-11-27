Венгрия рассчитывает на начало поставок вакцины «Спутник V» в декабре

«Российский министр здравоохранения сказал, что в декабре нам могут начать поставлять маленькие партии вакцины из России, более крупные партии будут доступны в последней трети января. Но поскольку ситуация очень нестандартная, сложно обозначить точные объемы поставок и точные даты», — цитирует «РИА Новости» министра.