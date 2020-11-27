Венгрия рассчитывает на начало поставок вакцины «Спутник V» в декабре
В Венгрии ожидают поставки небольших партий вакцины «Спутник V» в декабре, более крупные партии ожидаются в январе, сообщил министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто в эфире телеканала «Россия 24».
«Российский министр здравоохранения сказал, что в декабре нам могут начать поставлять маленькие партии вакцины из России, более крупные партии будут доступны в последней трети января. Но поскольку ситуация очень нестандартная, сложно обозначить точные объемы поставок и точные даты», — цитирует «РИА Новости» министра.
Ранее в Венгрию доставили первые образцы российской вакцины от коронавируса для клинических исследований. В начале ноября Сийярто заявил, что страна, несмотря на угрозу ограничений ЕС, закупит малую партию российской вакцины для клинических испытаний. В конце января 2021 г. Венгрия намерена нарастить объем поставок препарата.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа. 7 октября в стране также стартовало производство вакцины «ЭпиВакКорона», которую разработали в центре «Вектор».