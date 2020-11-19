Венгрия получила первые образцы российской вакцины от коронавируса
«В Будапешт доставлен образец вакцины российского производства... Можно приступить к исследованию, чтобы венгерские эксперты приняли максимально обоснованное решение», — написал Сийярто.
В начале октября агентство Reuters узнало, что власти Венгрии после рекордного роста заболеваемости решили оценить эффективность российской и китайской вакцин от коронавируса для возможных закупок в будущем. В Еврокомиссии заявили, что за приобретение несертифицированных на территории ЕС вакцин Брюссель будет вынужден принять в отношении Будапешта меры.
В начале ноября глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что страна, несмотря на угрозу ограничений ЕС, закупит малую партию российской вакцины для клинических испытаний. В конце января 2021 г. Венгрия намерена нарастить объем поставок препарата.
1 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. 27 октября в стране также стартовало производство вакцины «ЭпиВакКорона», которую разработали в центре «Вектор».