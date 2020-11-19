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Венгрия получила первые образцы российской вакцины от коронавируса

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В Венгрию доставили первые образцы российской вакцины от коронавируса для клинических исследований, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в своем Facebook.

«В Будапешт доставлен образец вакцины российского производства... Можно приступить к исследованию, чтобы венгерские эксперты приняли максимально обоснованное решение», — написал Сийярто.

В начале октября агентство Reuters узнало, что власти Венгрии после рекордного роста заболеваемости решили оценить эффективность российской и китайской вакцин от коронавируса для возможных закупок в будущем. В Еврокомиссии заявили, что за приобретение несертифицированных на территории ЕС вакцин Брюссель будет вынужден принять в отношении Будапешта меры.

В начале ноября глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что страна, несмотря на угрозу ограничений ЕС, закупит малую партию российской вакцины для клинических испытаний. В конце января 2021 г. Венгрия намерена нарастить объем поставок препарата.

1 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. 27 октября в стране также стартовало производство вакцины «ЭпиВакКорона», которую разработали в центре «Вектор».

Ранее по теме: Венгрия может запустить производство российской вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных