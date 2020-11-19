Венгрия получила первые образцы российской вакцины от коронавируса

В начале октября агентство Reuters узнало, что власти Венгрии после рекордного роста заболеваемости решили оценить эффективность российской и китайской вакцин от коронавируса для возможных закупок в будущем. В Еврокомиссии заявили, что за приобретение несертифицированных на территории ЕС вакцин Брюссель будет вынужден принять в отношении Будапешта меры.