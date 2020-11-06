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Венгрия закупит российскую вакцину вопреки запрету Еврокомиссии

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Венгрия закупит у России несколько небольших партий отечественной вакцины от коронавируса. Об этом сообщил в ходе видеообращения министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, которое опубликовано на его странице в Facebook.

Он уточнил, что закупленные у России партии будут предназначаться для завершения клинических испытаний и процесса лицензирования на территории страны. В конце января Венгрия намерена наращивать объём поставок Российской вакцины от коронавируса.

22 октября агентство Reuters со ссылкой на главу администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сообщило, что власти страны обратились к экспертам в области здравоохранения с просьбой изучить эффективность российской и китайской вакцин от коронавируса для возможных закупок в будущем. Это произошло после того, как в стране был зафиксирован рекордный рост числа граждан, заболевших коронавирусом — 2032 случая.

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в ходе брифинга заявил, что если Венгрия закупит российскую или китайскую вакцину от коронавируса, ни одна из которых на данный момент не прошла сертификацию в Евросоюзе (ЕС), ЕК будет вынуждена принять в отношении нее меры. Мамер подчеркнул, что все вакцины, которые закупаются странами ЕС, должны пройти соответствующую сертификацию.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. 27 октября в стране также стартовало производство вакцины «ЭпиВакКорона», которую разработали в центре «Вектор».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных