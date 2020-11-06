Венгрия закупит российскую вакцину вопреки запрету Еврокомиссии

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в ходе брифинга заявил, что если Венгрия закупит российскую или китайскую вакцину от коронавируса, ни одна из которых на данный момент не прошла сертификацию в Евросоюзе (ЕС), ЕК будет вынуждена принять в отношении нее меры. Мамер подчеркнул, что все вакцины, которые закупаются странами ЕС, должны пройти соответствующую сертификацию.