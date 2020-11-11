Венгрия может запустить производство российской вакцины от коронавируса
Венгрия обсуждает с Россией частичный перенос производства в Венгрию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом в интервью RT заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
«И это хорошие новости, которые мы приветствуем. В пятницу у меня пройдёт очередная видеоконференция с министром Мантуровым. Но переговоры мы ведём не только о покупке вакцины у России, мы обсуждаем перенос производства (по крайней мере частичный) в Венгрию. В Венгрии есть компания, выпускающая вакцины, — конечно, от других вирусов и заболеваний, но у неё, похоже, есть возможность настроить свои мощности для участия в цикле производства этой вакцины», — сказал он.
Ранее представитель Еврокомиссии, отвечая на вопрос о решении Венгрии закупить небольшую партию российской вакцины от коронавируса заявил, что отдельные страны Евросоюза могут использовать российскую или китайскую вакцину от коронавируса, но только временно и только для проверки в конкретном государстве.
Евросоюз отказался в конце октября включать российскую и китайскую вакцины в свою стратегию вакцинации, так как она подразумевает только препараты, произведенные на его территории. В Еврокомиссии пояснили, что это не означает полного недопуска препаратов из России и Китая, однако им придется пройти тщательную сертификацию.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 6 ноября заявил, что страна закупит несколько небольших партий российской вакцины от коронавируса вопреки запрету Еврокомиссии. Препарат будет поставлен для завершения клинических испытаний и процесса лицензирования вакцины на территории страны. В конце января 2021 г. Венгрия намерена нарастить объем поставок российской вакцины от коронавируса.