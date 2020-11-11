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Венгрия может запустить производство российской вакцины от коронавируса

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Венгрия обсуждает с Россией частичный перенос производства в Венгрию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом в интервью RT заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

«И это хорошие новости, которые мы приветствуем. В пятницу у меня пройдёт очередная видеоконференция с министром Мантуровым. Но переговоры мы ведём не только о покупке вакцины у России, мы обсуждаем перенос производства (по крайней мере частичный) в Венгрию. В Венгрии есть компания, выпускающая вакцины, — конечно, от других вирусов и заболеваний, но у неё, похоже, есть возможность настроить свои мощности для участия в цикле производства этой вакцины», — сказал он. 

Ранее представитель Еврокомиссии, отвечая на вопрос о решении Венгрии закупить небольшую партию российской вакцины от коронавируса заявил, что отдельные страны Евросоюза могут использовать российскую или китайскую вакцину от коронавируса, но только временно и только для проверки в конкретном государстве.

Евросоюз отказался в конце октября включать российскую и китайскую вакцины в свою стратегию вакцинации, так как она подразумевает только препараты, произведенные на его территории. В Еврокомиссии пояснили, что это не означает полного недопуска препаратов из России и Китая, однако им придется пройти тщательную сертификацию.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 6 ноября заявил, что страна закупит несколько небольших партий российской вакцины от коронавируса вопреки запрету Еврокомиссии. Препарат будет поставлен для завершения клинических испытаний и процесса лицензирования вакцины на территории страны. В конце января 2021 г. Венгрия намерена нарастить объем поставок российской вакцины от коронавируса.

Ранее по теме: В ЕС допустили использование российской вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных