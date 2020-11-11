Венгрия может запустить производство российской вакцины от коронавируса

«И это хорошие новости, которые мы приветствуем. В пятницу у меня пройдёт очередная видеоконференция с министром Мантуровым. Но переговоры мы ведём не только о покупке вакцины у России, мы обсуждаем перенос производства (по крайней мере частичный) в Венгрию. В Венгрии есть компания, выпускающая вакцины, — конечно, от других вирусов и заболеваний, но у неё, похоже, есть возможность настроить свои мощности для участия в цикле производства этой вакцины», — сказал он.