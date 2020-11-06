В ЕС допустили использование российской вакцины от коронавируса
Отдельные страны Евросоюза могут использовать российскую или китайскую вакцину от коронавируса, но только временно и только для проверки в конкретном государстве, заявили в Еврокомиссии (ЕК).
«Есть определенные исключения, которые могут позволить государствам на ограниченный срок получить доступ к продукции, которая не получила разрешения. Речь может идти о проверке лекарства в данном конкретном государстве для получения временного доступа к нему», — заявил представитель Еврокомиссии, отвечая на вопрос о решении Венгрии закупить небольшую партию российской вакцины от коронавируса (цитата по «РИА Новости»).
В Еврокомиссии подчеркнули, что и в этом случае все вакцины, поступающие на территорию ЕС, должны соответствовать критериям Европейского агентства по лекарственным препаратам, которое вправе проводить соответствующие испытания. «Самое главное для нас – это безопасность», — заявил представитель ЕК.
Евросоюз отказался в конце октября включать российскую и китайскую вакцины в свою стратегию вакцинации, так как она подразумевает только препараты, произведенные на его территории. В Еврокомиссии пояснили, что это не означает полного недопуска препаратов из России и Китая, однако им придется пройти тщательную сертификацию. Тогда же СМИ стало известно, что власти Венгрии рассматривают вопрос приобретения вакцин из третьих стран. В ЕС пригрозили Будапешту принять меры, если эта информация подтвердится.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 6 ноября заявил, что страна закупит несколько небольших партий российской вакцины от коронавируса вопреки запрету Еврокомиссии. Препарат будет поставлен для завершения клинических испытаний и процесса лицензирования вакцины на территории страны. В конце января 2021 г. Венгрия намерена нарастить объем поставок российской вакцины от коронавируса.