ЕС пригрозил Венгрии мерами в случае покупки вакцины от коронавируса у России

При этом ранее сегодня в ЕС отвергли возможность включения российской вакцины в стратегию вакцинации союза европейских стран. Мамер заявил, что переговоры о поставках препаратов из России и Китая не ведутся. Однако он не исключил, что в дальнейшем лекарства могут быть допущены на европейский рынок. Однако для этого им потребуется пройти тщательную сертификацию.