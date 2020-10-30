ЕС пригрозил Венгрии мерами в случае покупки вакцины от коронавируса у России
Если Венгрия закупит российскую или китайскую вакцину от коронавируса, ни одна из которых на данный момент не прошла сертификацию в Евросоюзе (ЕС), Еврокомиссия (ЕК) будет вынуждена принять в отношении нее меры, заявил на брифинге представитель ЕК Эрик Мамер.
«Если любая из стран ЕС закупит иностранную вакцину, которая не прошла сертификацию, Еврокомиссия будет вынуждена принять меры», — сказал он, комментируя заявление премьер-министра Венгрии о переговорах с Россией и Китаем о поставках вакцин от коронавируса (цитата по ТАСС). Мамер подчеркнул, что все вакцины, которые закупаются странами ЕС, должны пройти соответствующую сертификацию.
22 октября агентство Reuters со ссылкой на главу администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сообщило, что власти страны обратились к экспертам в области здравоохранения с просьбой изучить эффективность российской и китайской вакцин от коронавируса для возможных закупок в будущем. Это произошло после того, как в стране был зафиксирован рекордный рост числа граждан, заболевших коронавирусом — 2032 случая.
По данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии коронавирусом в Венгрии заразились 71 413 человек. Из них 1699 скончались в результате заболевания.
При этом ранее сегодня в ЕС отвергли возможность включения российской вакцины в стратегию вакцинации союза европейских стран. Мамер заявил, что переговоры о поставках препаратов из России и Китая не ведутся. Однако он не исключил, что в дальнейшем лекарства могут быть допущены на европейский рынок. Однако для этого им потребуется пройти тщательную сертификацию.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. 27 октября в стране также стартовало производство вакцины «ЭпиВакКорона», которую разработали в центре «Вектор».