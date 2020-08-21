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Экспорт российской вакцины от COVID-19 может начаться весной 2021 года

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Экспорт российской вакцины от нового коронавируса начнется весной 2021 г. после выхода производителей на высокий объем производства в стране, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Объективно говоря, это, наверное, весна следующего года, если говорить об экспорте, – это когда мы уже выйдем на качественный объем производства у нас в стране», ‒ цитирует «РИА Новости» Мантурова.

Он также отметил, что перед началом экспорта необходимо нарастить объемы производства вакцины. «Кто-то и сегодня готов закупать, но мы не готовы, потому что нужно решить собственные задачи», ‒ добавил Мантуров.

Ранее в Минздраве заявили, что информация в интернете о предзаказе или продаже российской вакцины от коронавируса является ложной. В пресс-службе пояснили, что распределением вакцины будет заниматься Минздрав. Сейчас производство вакцины от коронавируса разворачивается на нескольких площадках.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Она была разработана в научном Центре им. Н. Ф. Гамалеи и прошла две фазы клинических испытаний. Массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 г.

Ранее по теме: Россия отправит в Мексику 2000 доз вакцины от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных