Экспорт российской вакцины от COVID-19 может начаться весной 2021 года
Экспорт российской вакцины от нового коронавируса начнется весной 2021 г. после выхода производителей на высокий объем производства в стране, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
«Объективно говоря, это, наверное, весна следующего года, если говорить об экспорте, – это когда мы уже выйдем на качественный объем производства у нас в стране», ‒ цитирует «РИА Новости» Мантурова.
Он также отметил, что перед началом экспорта необходимо нарастить объемы производства вакцины. «Кто-то и сегодня готов закупать, но мы не готовы, потому что нужно решить собственные задачи», ‒ добавил Мантуров.
Ранее в Минздраве заявили, что информация в интернете о предзаказе или продаже российской вакцины от коронавируса является ложной. В пресс-службе пояснили, что распределением вакцины будет заниматься Минздрав. Сейчас производство вакцины от коронавируса разворачивается на нескольких площадках.
11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Она была разработана в научном Центре им. Н. Ф. Гамалеи и прошла две фазы клинических испытаний. Массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 г.