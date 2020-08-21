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Россия отправит в Мексику 2000 доз вакцины от коронавируса

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Правительство России направит в Мексику 2000 доз вакцины от коронавируса для проведения третьей фазы клинических испытаний, сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрар изданию El Universal.

«У нас были переговоры с ними (россиянами) в течение некоторого времени, и вчера Мексике предложили иметь по крайней мере 2000 доз вакцины, чтобы сделать свой протокол, чтобы начать тестирование в Мексике, что очень хорошая новость», – сообщил Эбрар. Министр рассказал, что российская вакцина может поступить в страну в сентябре. Эбрар добавил, что в Мексике уже проводится третья фаза клинических испытаний вакцин от коронавируса из Китая, США и Франции-Англии.

Ранее Эбрар рассказал о заинтересованности правительства Мексики в проведении третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса.

Ранее по теме: Назван срок годности первой вакцины от коронавируса

Российскую вакцину от коронавируса зарегистрировали 11 августа, об этом сообщил президент страны Владимир Путин. Препарат будут производить центр им. Гамалеи и компания «Биннофарм». Вакцинация будет добровольной. Производство вакцины стартовало 15 августа. Первыми ее получат 10–15 регионов, необходимое для России количество доз произведут в течение года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных