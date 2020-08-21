Россия отправит в Мексику 2000 доз вакцины от коронавируса

«У нас были переговоры с ними (россиянами) в течение некоторого времени, и вчера Мексике предложили иметь по крайней мере 2000 доз вакцины, чтобы сделать свой протокол, чтобы начать тестирование в Мексике, что очень хорошая новость», – сообщил Эбрар. Министр рассказал, что российская вакцина может поступить в страну в сентябре. Эбрар добавил, что в Мексике уже проводится третья фаза клинических испытаний вакцин от коронавируса из Китая, США и Франции-Англии.