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Назван срок годности первой вакцины от коронавируса

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Срок годности российской вакцины от коронавируса составляет полгода, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на инструкцию по пользованию российской вакциной «Гам-КОВИД-Вак» торговой марки «Спутник V».

«Срок годности вакцины – полгода», – говорится в сообщении. Также в инструкции указано, что риск передозировки оценивается как низкий.

11 августа 2020 г. президент России Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой в мире вакцины от нового коронавируса, разработанной научным центром им. Н. Ф. Гамалеи. Он отметил, что вакцинация будет добровольной. Производство препарата началось 15 августа. Предполагается, что массовое производство вакцины может начаться в сентябре текущего года.

Ранее по теме: Центр им. Гамалеи опубликовал инструкцию по вакцинации от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных