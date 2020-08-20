Назван срок годности первой вакцины от коронавируса
Срок годности российской вакцины от коронавируса составляет полгода, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на инструкцию по пользованию российской вакциной «Гам-КОВИД-Вак» торговой марки «Спутник V».
«Срок годности вакцины – полгода», – говорится в сообщении. Также в инструкции указано, что риск передозировки оценивается как низкий.
11 августа 2020 г. президент России Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой в мире вакцины от нового коронавируса, разработанной научным центром им. Н. Ф. Гамалеи. Он отметил, что вакцинация будет добровольной. Производство препарата началось 15 августа. Предполагается, что массовое производство вакцины может начаться в сентябре текущего года.