Назван срок годности первой вакцины от коронавируса

11 августа 2020 г. президент России Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой в мире вакцины от нового коронавируса, разработанной научным центром им. Н. Ф. Гамалеи. Он отметил, что вакцинация будет добровольной. Производство препарата началось 15 августа. Предполагается, что массовое производство вакцины может начаться в сентябре текущего года.