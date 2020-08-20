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Центр им. Гамалеи опубликовал инструкцию по вакцинации от коронавируса

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Прививка от коронавируса противопоказана беременным и кормящим женщинам, а также при острых заболеваниях, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на инструкцию по пользованию российской вакциной «Гам-КОВИД-Вак» торговой марки «Спутник V».

«Перед применением препарата пациентов должен осмотреть врач, в том числе необходимо измерить температуру. После человек должен находиться под наблюдением в течение получаса», – следует из инструкции к препарату.

Делать прививку можно только в местах, оснащенных средствами противошоковой терапии. Специфических антидотов к вакцине не существует. Срок ее годности составляет полгода, риск передозировки оценивается как крайне низкий.

В числе побочных эффектов указаны озноб, повышение температуры, головная боль и общее недомогание. Среди более редких симптомов – тошнота, боли в верхнем отделе живота, снижение аппетита, увеличение лимфоузлов.

Прививка противопоказана беременным и кормящим женщинам, людям с гиперчувствительностью к какому-либо компоненту или имеющим тяжелые аллергические реакции в анамнезе.

При острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях прививаться также запрещено. Делать это можно через 2–4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ и острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинация возможна после нормализации температуры.

Отмечается, что «с осторожностью» вакцину следует применять при хронических заболеваниях печени и почек, сахарном диабете, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии, инсультах и других заболеваниях центральной нервной системы, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, первичных и вторичных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, заболеваниях легких, астме, экземе, а также пациентам с метаболическим синдромом и аллергическими реакциями.

Российскую вакцину от коронавируса зарегистрировали 11 августа, об этом сообщил президент страны Владимир Путин. Препарат будут производить Центр им. Гамалеи и компания «Биннофарм». Вакцинация будет добровольной. Производство вакцины стартовало 15 августа. Первыми ее получат 10–15 регионов, необходимое для России количество доз произведут в течение года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных