Центр им. Гамалеи опубликовал инструкцию по вакцинации от коронавируса

При острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях прививаться также запрещено. Делать это можно через 2–4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ и острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинация возможна после нормализации температуры.