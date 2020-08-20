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В Москве началось тестирование на COVID-19 сотрудников учебных заведений

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Учителя и сотрудники школ, детских садов и колледжей Москвы начали сдавать тесты на коронавирус, всего тестирование пройдут около 180 000 человек, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

«Мы уже начали бесплатное тестирование сотрудников на коронавирусную инфекцию. До 1 сентября все учителя и сотрудники учреждений образования, в том числе работники пищеблоков, охранных предприятий, клининговых компаний, в обязательном порядке будут протестированы. Всего будет охвачено порядка 180 000 человек, задействованных в образовательном процессе», ‒ рассказала заммэра. По ее словам, тестирование коснется всех школ, детских садов и даже учреждений профессионального образования.

В оперштабе рассказали, что тестирование будет проводиться методом иммуноферментного анализа (ИФА), чтобы выявить учителей, которые болеют коронавирусом и у которых есть к нему иммунитет. При положительном тесте на COVID-19 сотрудники образовательных учреждений должны будут оставаться на самоизоляции под наблюдением врачей. В течение первых двух недель они еще раз пройдут тестирование на коронавирус методом ПЦР. Учебный год в школах Москвы начнется 1 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных