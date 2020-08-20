В Москве началось тестирование на COVID-19 сотрудников учебных заведений

В оперштабе рассказали, что тестирование будет проводиться методом иммуноферментного анализа (ИФА), чтобы выявить учителей, которые болеют коронавирусом и у которых есть к нему иммунитет. При положительном тесте на COVID-19 сотрудники образовательных учреждений должны будут оставаться на самоизоляции под наблюдением врачей. В течение первых двух недель они еще раз пройдут тестирование на коронавирус методом ПЦР. Учебный год в школах Москвы начнется 1 сентября.