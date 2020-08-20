В Москве началось тестирование на COVID-19 сотрудников учебных заведений
Учителя и сотрудники школ, детских садов и колледжей Москвы начали сдавать тесты на коронавирус, всего тестирование пройдут около 180 000 человек, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
«Мы уже начали бесплатное тестирование сотрудников на коронавирусную инфекцию. До 1 сентября все учителя и сотрудники учреждений образования, в том числе работники пищеблоков, охранных предприятий, клининговых компаний, в обязательном порядке будут протестированы. Всего будет охвачено порядка 180 000 человек, задействованных в образовательном процессе», ‒ рассказала заммэра. По ее словам, тестирование коснется всех школ, детских садов и даже учреждений профессионального образования.
В оперштабе рассказали, что тестирование будет проводиться методом иммуноферментного анализа (ИФА), чтобы выявить учителей, которые болеют коронавирусом и у которых есть к нему иммунитет. При положительном тесте на COVID-19 сотрудники образовательных учреждений должны будут оставаться на самоизоляции под наблюдением врачей. В течение первых двух недель они еще раз пройдут тестирование на коронавирус методом ПЦР. Учебный год в школах Москвы начнется 1 сентября.