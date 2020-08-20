Мексика хочет испытать российскую вакцину от коронавируса
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в ходе встречи с послом России Виктором Корнелии заявил, что правительство Мексики хочет провести клинические испытания российской вакцины от коронавируса у себя в стране.
«Канцлер Марсело Эбрард встретился сегодня с послом России Виктором К. Коронелли, чтобы выразить заинтересованность правительства Мексики в проведении клинических испытаний вакцины» Спутник V « против COVID-19 в нашей стране на основе обмена технической информацией между органами здравоохранения», — говорится в сообщении на сайте МИДа Мексики. Уточняется, что испытания вакцины могут продлиться около трех месяцев в зависимости от выбранного протокола.
Вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V», зарегистрировали 11 августа. О регистрации сообщил Владимир Путин. Ее будут производить Центр им. Гамалеи и компания «Биннофарм». Вакцинация будет добровольной. 15 августа стартовало ее производство. В августе 2020 г. может начаться добровольная вакцинация медиков.Известно, что прививку уже сделали губернатор Курской области Роман Старовойт и вице-премьер Марат Хуснуллин.