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Мексика хочет испытать российскую вакцину от коронавируса

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Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в ходе встречи с послом России Виктором Корнелии заявил, что правительство Мексики хочет провести клинические испытания российской вакцины от коронавируса у себя в стране.

«Канцлер Марсело Эбрард встретился сегодня с послом России Виктором К. Коронелли, чтобы выразить заинтересованность правительства Мексики в проведении клинических испытаний вакцины» Спутник V « против COVID-19 в нашей стране на основе обмена технической информацией между органами здравоохранения», — говорится в сообщении на сайте МИДа Мексики. Уточняется, что испытания вакцины могут продлиться около трех месяцев в зависимости от выбранного протокола.

Вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V», зарегистрировали 11 августа. О регистрации сообщил Владимир Путин. Ее будут производить Центр им. Гамалеи и компания «Биннофарм». Вакцинация будет добровольной. 15 августа стартовало ее производство. В августе 2020 г. может начаться добровольная вакцинация медиков.Известно, что прививку уже сделали губернатор Курской области Роман Старовойт и вице-премьер Марат Хуснуллин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных