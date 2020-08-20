Врач назвал противопоказания к вакцинации от коронавируса
Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал в интервью радио Sputnik о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса. По его словам, они будут схожи с ограничениями перед вакцинации от гриппа. Так, например, делать прививку нельзя больным с температурой выше 37 градусов, а также после приема алкоголя.
«На алкоголь вакцина может среагировать так, что человеку не будет хорошо. Я думаю, что часов за 10-12 или даже за сутки до вакцинации не надо пить. Время зависит от того, как печень работает у человека», – объяснил врач.
Вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V», зарегистрировали 11 августа. О регистрации сообщил Владимир Путин. Ее будут производить Центр им. Гамалеи и компания «Биннофарм». Вакцинация будет добровольной. 15 августа стартовало производство вакцины. Первыми ее получат 10–15 регионов, необходимое для России количество доз произведут в течение года. Известно, что прививку уже сделали губернатор Курской области Роман Старовойт и вице-премьер Марат Хуснуллин.