Роспотребнадзор назвал долю жителей с иммунитетом к COVID-19 в разных регионах
Более 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей обладают иммунитетом к новому коронавирусу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Агентство отмечает, что такая информация получена в рамках исследования, которое должно определить уровень популяционного иммунитета к коронавирусу у населения в РФ. В рамках исследования уже проведено более 65 000 тестов в разных российских регионах.
В ведомстве добавили, что в рамках исследования в 26 регионах было обследовано по 2800 – 3200 жителей.
Президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа. Препарат «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи, может поступить в гражданский оборот с 1 января 2021 г., вакцинация будет добровольной. 15 августа была произведена первая партия вакцины. По данным Минздрава, полученный от вакцины иммунитет будет сохраняться около двух лет или более.