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Роспотребнадзор назвал долю жителей с иммунитетом к COVID-19 в разных регионах

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Более 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей обладают иммунитетом к новому коронавирусу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Агентство отмечает, что такая информация получена в рамках исследования, которое должно определить уровень популяционного иммунитета к коронавирусу у населения в РФ. В рамках исследования уже проведено более 65 000 тестов в разных российских регионах.

В ведомстве добавили, что в рамках исследования в 26 регионах было обследовано по 2800 – 3200 жителей.

Президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа. Препарат «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи, может поступить в гражданский оборот с 1 января 2021 г., вакцинация будет добровольной. 15 августа была произведена первая партия вакцины. По данным Минздрава, полученный от вакцины иммунитет будет сохраняться около двух лет или более.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных