В ЕС отказались включать российскую вакцину в свою стратегию вакцинации
Евросоюз никогда не включит вакцины, произведенные в России и Китае, в свою стратегию вакцинации. Она подразумевает только препараты, произведенные на территории союза, заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.
«Мы подписываем соглашения о поставках вакцины только со странами, которые будут производить вакцину на территории ЕС, и не ведем переговоры с Россией или Китаем. Они никогда не будут являться частью стратегии вакцинации ЕС, которая заключается в размещении предварительных заказов вакцины на условиях предоплаты», — сказал Мамер (цитата по ТАСС). Представитель ЕК отметил, что это не означает полного недопуска российских и китайских вакцин на европейский рынок, однако им придется пройти тщательную процедуру сертификации.
Ранее la Repubblica передавала, что исполнительный директор Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Гвидо Рази усомнился в возможности использования китайских и российских вакцин от коронавируса в ЕС. Он отметил, что препараты из-за пределов союза вряд ли могут использоваться прежде чем те, что испытываются на его территории, пройдут регистрацию, которая намечена на начало 2022 г. Сейчас в Европе испытывают три вакцины — от компаний Moderna, AstraZeneca и Pfizer.
В то же время Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС сообщало, что в союзе прогнозируют нехватку вакцины, так как предполагают, что часть из препаратов может оказаться неэффективной, а производство в нужном объеме наладить долго не удастся. Достаточного количества доз для более чем 450 млн населения Евросоюза может не быть в наличии вплоть до конца 2021 г. Согласно стратегии вакцинации союза, на первом этапе препарат должен быть введен не менее, чем 40% его жителей.