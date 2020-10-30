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В ЕС отказались включать российскую вакцину в свою стратегию вакцинации

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Евросоюз никогда не включит вакцины, произведенные в России и Китае, в свою стратегию вакцинации. Она подразумевает только препараты, произведенные на территории союза, заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.

«Мы подписываем соглашения о поставках вакцины только со странами, которые будут производить вакцину на территории ЕС, и не ведем переговоры с Россией или Китаем. Они никогда не будут являться частью стратегии вакцинации ЕС, которая заключается в размещении предварительных заказов вакцины на условиях предоплаты», — сказал Мамер (цитата по ТАСС). Представитель ЕК отметил, что это не означает полного недопуска российских и китайских вакцин на европейский рынок, однако им придется пройти тщательную процедуру сертификации. 

Ранее la Repubblica передавала, что исполнительный директор Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Гвидо Рази усомнился в возможности использования китайских и российских вакцин от коронавируса в ЕС. Он отметил, что препараты из-за пределов союза вряд ли могут использоваться прежде чем те, что испытываются на его территории, пройдут регистрацию, которая намечена на начало 2022 г. Сейчас в Европе испытывают три вакцины — от компаний Moderna, AstraZeneca и Pfizer.

В то же время Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС сообщало, что в союзе прогнозируют нехватку вакцины, так как предполагают, что часть из препаратов может оказаться неэффективной, а производство в нужном объеме наладить долго не удастся. Достаточного количества доз для более чем 450 млн населения Евросоюза может не быть в наличии вплоть до конца 2021 г. Согласно стратегии вакцинации союза, на первом этапе препарат должен быть введен не менее, чем 40% его жителей.

Ранее по теме: Вакцинация от коронавируса в Москве может начаться через месяц

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных