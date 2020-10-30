В ЕС отказались включать российскую вакцину в свою стратегию вакцинации

В то же время Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС сообщало, что в союзе прогнозируют нехватку вакцины, так как предполагают, что часть из препаратов может оказаться неэффективной, а производство в нужном объеме наладить долго не удастся. Достаточного количества доз для более чем 450 млн населения Евросоюза может не быть в наличии вплоть до конца 2021 г. Согласно стратегии вакцинации союза, на первом этапе препарат должен быть введен не менее, чем 40% его жителей.